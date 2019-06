Conocé los cambios en el reglamento que se aplicarán en la Copa América a disputarse en Brasil

La máxima cita futbolera a nivel secciones sudamericanas se dará a partir del viernes en Brasil y con nuevos cambios en las reglas. Misiones y Argentina tendrán como representante a Néstor Pitana. Entrá y mirá lo que se modificó y también que tecnología se aplicará para darle más justicia a los partidos.

La International Football Association Board (IFAB) aprobó una serie de modificaciones que entraron en vigencia el pasado 1° de junio, por lo que serán aplicables en la Copa América de Brasil que comenzará el próximo viernes 14. Además, será la primera vez que se utilice el VAR en el torneo sudamericano.

De las 17 Reglas de Juego, se revisaron 13. Los cambios más importantes son los siguientes:

1) DEL ÁRBITRO NO PODRÁ DERIVAR UN GOL

El árbitro dejará de ser “un jugador más” en el caso de que la pelota le rebote y se genere una situación de gol o un gol, o provoque un cambio en la posesión y el comienzo de un ataque peligroso. En estos casos, se interrumpirá el partido y se dará un bote a tierra para el equipo que tenía el dominio de la pelota. El resto de los jugadores deben estar a una distancia de al menos de 4 metros. Si la jugada se detiene dentro del área penal, la pelota será “lanzada al suelo” para el arquero.

2) NO HAY GOL CON LA MANO, AUN SIN INTENCIÓN

Se eliminará la subjetividad sobre la intencionalidad de tocar la pelota con la mano en una acción ofensiva cuando ocasiona un gol o una situación muy favorable para convertir. En ese caso, el árbitro deberá sancionar un tiro libre a favor del conjunto que defiende.

Foto: Felipe Trueba/EFE.

3) LA BARRERA ES SOLO PARA EL QUE DEFIENDE

Ya no se verán más jugadores del equipo que tiene un tiro libre a favor infiltrados en la barrera defensiva de tres o más futbolistas. Los integrantes del conjunto atacante deberán ubicarse a una distancia mínima de un metro de la barrera.

4) LA MANO DEFENSIVA, A INTERPRETACIÓN

No toda mano defensiva dentro del área será penal. No se la sancionará cuando la pelota provenga de la cabeza o cualquier parte del cuerpo (rebote) del propio jugador o de un adversario, y el brazo no esté levantado por encima del hombro. Tampoco se cobrará penal si el futbolista cae y la mano o el brazo quedan en el suelo como punto de apoyo, no alejadas del resto del cuerpo hacia algún lado.

Sí se seguirá sancionando penal si el brazo o la mano están en posición “antinatural”, ocupa mayor espacio y amplia el volumen del cuerpo, o si la posición del brazo está por encima del hombro. Se castigarán con tarjeta amarilla la mano que impacta a la pelota para engañar al árbitro, para cortar un avance peligroso o una situación manifiesta de gol.

5) AMARILLA Y ROJA PARA TÉCNICOS Y AYUDANTES

Cuando un director técnico o algunos de sus ayudantes incurran en un exceso verbal o alguna otra incorrección, el referí podrá mostrarle tarjeta amarilla o roja, a diferencia de la sola comunicación verbal que existía hasta ahora. Además, será amonestado cualquier miembro del cuerpo técnico que se dirija hasta la pantalla del VAR ubicada en el campo, y se lo expulsará si accede a la sala de video.

Foto: Martín Bernetti/AFP.

6) El REEMPLAZADO SALE POR EL LUGAR MÁS CERCANO

Cuando haya un cambio, el jugador sustituido se retirará por el lugar más cercano a las líneas de demarcación del campo. Ya no tendrá que hacerlo por la línea central, por donde ingresa el reemplazante.

7) EL ARQUERO, UN PIE ADELANTE EN EL PENAL

No será obligatorio que el arquero tenga los dos pies sobre la línea del arco en el momento de la ejecución del penal. Es suficiente con uno, el otro podrá apoyarlo adelante.

Foto: Hernán Cortez/EFE.

8) SAQUE DE ARCO, JUEGO EN EL ÁREA

En el saque de arco, un futbolista del equipo que reanuda el juego podrá tocar la pelota dentro del área cuando la recibe de un compañero. Ya no será necesario que la segunda intervención sea fuera del área. Sí se mantiene la norma de que los rivales deben estar fuera del área o a una distancia mínima de 9,15 metros.

9) QUÉ AMAGUE SE PERMITE EN EL PENAL

FIFA hizo un recordatorio sobre la ejecución de penales: quien patea puede amagar o frenar su carrera sólo antes de quedar a un paso del remate.