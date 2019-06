“Entre el año pasado y este cerraron más de 800 comercios” según registros de la Cámara de Comercio e Industrias de Posadas

Carlos Beigbeder, presidente de la CCIP manifestó acerca de la caída de las ventas y comercios de la ciudad. Expresó que para un comerciante la combinación de las bajas ventas, alquileres altos e impuestos elevados no son el mejor de los escenarios para seguir afrontando la crisis. Además, en relación a las ventas, declaró que todavía no hay muestras de una mejoría.

Carlos Beigbeder en Radio Libertad.

Manifestó que el cierre de los comercios se estancó, pero que pese a ello consideró que la situación continúa siendo muy grave. “No tenemos diez mil comercios en Posadas. Hablar de un cierre de 800 comercios entre el año pasado y este, queda una base reducida. Quedan los más potentes y los más chicos. Esto conlleva también a una falta de trabajo en muchas familias”.

En relación a los Precios Esenciales, explicó que hubo una pequeña mejoría y que se logró encontrar más productos en las góndolas. Pero, a su vez sostuvo que que no es un problema del supermercado, sino del abastecimiento que no llega a Misiones porque no hay quien los traiga. “Dentro de estas cosas está Rentas, que es una barrera para que ingresen ciertos productos. Lamentablemente eso no va a cambiar por ahora y es una realidad de hace cinco o seis años que nos limita a que ingresen otros proveedores al mercado”.

Por otra parte, informó que en agosto se realizará el “Black Friday” en la ciudad, y que ya comenzaron a trabajar con el intendente de Posadas, Joaquín Losada y el con el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad hace tres semanas.” Nos juntamos para que en la primera semana de agosto tengamos el Black Friday”, dijo.

Por último realizó volvió a criticar al gobierno nacional y sostuvo que “este gobierno no han hecho las cosas para nada bien. Entiendo que de esta manera no podemos continuar. Una tercera vía puede ser una opción, pero no quiero más de lo mismo, ni del actual gobierno, ni del anterior. Los dos son gobiernos de fracasos, no es mi idea volver a votarlos”.