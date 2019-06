Los millones de la Poceada fueron hacia Puerto Iguazú

Se los llevó una empleada de comercio de esta ciudad, que hizo su apuesta en la Agencia N° 302, de Juan Alberto Goetze. Emocionada, tras recibir el cheque por 5.859.050 pesos, contó que su esposo es quien siempre juega a la Poceada Misionera, y que ella lo hace cada tanto, pero siempre con los mismos números. “Esta vez tuve la intención de cambiar uno de ellos, pero como la jugada la hizo mi marido, fue la misma de siempre”, acotó, al tiempo que agregó que los planes “son muchísimos”.

El ticket fue premiado durante el sorteo N° 0765 del viernes 7. Recordó que el sábado por la madrugada se despertó con los gritos de alegría de su esposo, que controló las jugadas antes de ir a trabajar, y le dio avisó de que su boleta era la ganadora de millones de pesos.

“Siempre quise que él ganara, pero la fortuna me favoreció a mí y a mi familia. Todavía no lo puedo creer, no duermo y sólo quiero llorar”, dijo la mujer, sin poder evitar que las lágrimas rodaran por la mejilla”.

El pozo estimado para el sorteo de hoy (miércoles 12) es de 1.720.000 pesos.