El Tren Posadas – Encarnación funciona con normalidad tras el acuerdo entre empleados y la concesionaria

Tal como lo había anunciado Guillermo Bailoni, delegado de la Unión Ferroviaria, esta mañana la atención en el servicio del Tren se da con normalidad, luego de que las partes que estaban involucradas en el conflicto pudieron llegar a un acuerdo. Se trata de los trabajadores que recibieron la propuesta de la empresa concesionaria del servicio, Casimiro Zbikoski, que se comprometió a abonar el 50% de los salarios y el monto restante durante esta semana.

De todas maneras, durante la mañana de hoy los abogados de ambas partes se reunirán en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires para llegar a un consenso y así cerrar un acuerdo definitivo, de acuerdo a lo expresado por el sindicalista en Radio Libertad.

El primer servicio de Posadas a Encarnación se realizó a las 7:15 y lentamente la estación fue recuperando el movimiento habitual. Si bien no es un acuerdo definitivo, se espera que en la brevedad puedan las partes acercarse y solucionar también el conflicto que mantiene el servicio sin funcionar durante los fines de semana y feriados.

En declaraciones una vez que se conoció que se había destrabado el conflicto, Bailoni había considerado que “fue un acuerdo no muy gustoso, pero tuvimos que aceptar por la apuesta a la circulación del tren y hoy los nueve compañeros afectados recibirán el 50% de sus haberes y en la semana lo restante. Hoy (por ayer) se reunirán los abogados para una conciliación obligatoria y mañana (hoy) se reunirán en el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires”.

En este contexto recordó que el jueves pasado les anunciaron que no les pagarían el sueldo del mes desde la empresa concesionaria del servicio porque no tienen el dinero suficiente a razón de la caída en la demanda del servicio. “Hubo una merma del 20% y hasta del 30% del servicio, pero no más. La gente prefiere un medio de transporte seguro y rápido para cruzar a Encarnación y eso lo brinda el tren internacional”, dijo el dirigente gremial.

Lo concreto es que el servicio esta mañana volvió a funcionar con normalidad y las personas que habitualmente utilizan dicho medio para trasladarse a Encarnación o venir desde el país vecino a Posadas, ya lo pueden hacer.