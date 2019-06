Sostienen que el objetivo del Bureau Posadas es trabajar articuladamente entre el sector privado, público y educativo

Con más de 15 años de trayectoria, Rosario Delgado es propietaria de la empresa “D´Eventos”, dedicada a la organización integral de eventos y congresos, así como también es socia fundadora de la institución cuyo objetivo es la promoción de nuestra ciudad como destino de diferentes eventos y convenciones: “Posadas Bureau: Congresos y Convenciones”.

D´Eventos es una empresa dedicada a la organización integral de todo tipo de eventos, congresos, etc. de todas maneras, se encuentra más alineada a los eventos de tipo académico, por gustos de su propietaria: “Yo tengo una trayectoria de 15 años por estar cerca de una institución de médicos, continuamente organizábamos actividades de capacitación y empezamos de a poco a llegar a los congresos grandes, y me comenzaron a proponer organizar los congresos grandes ya que teníamos una vasta experiencia en los congresos de ese rango, de más o menos 80 a 100 personas, que luego fue creciendo en convocatoria. Así empezamos con los congresos en Iguazú y después empecé a participar en Congresos también en Bs As, etc.”

Rosario explicó la innovación en el área de tecnología que llamo su atención en las diferentes capacitaciones a las que acudió y que decidió incorporarlas a su empresa, para ofrecerlas como parte de sus servicios: los sistemas de acreditación.

“Los servicios de acreditación son productos para la administración de eventos, se toma como eje las acreditaciones mediante la integración de tecnologías, esto potencia los resultados de cualquier tipo de reunión, porque son soluciones globales que representan, para la empresa que genera el evento, como un socio estratégico que controlan la pre inscripción, acreditación y todo lo que sucede internamente en el intra congreso y también al finalizar el congreso, todo un sistema especial de emisión de certificados, físicos o en sistema online, etc. Tiene una serie aplicaciones también que se pueden usar en otros tipos de eventos sociales.”

Rosario, además, brindó detalles sobre su preparación en el plano profesional: “me hice socia de AOCA, que es la Asociación Argentina de Organizadores de Congresos, Eventos, etc. Y que ahora también agrupa a los Bureau de Convenciones del país, participando en los Congresos de COCAL, que es la Convención Latinoamericana de Organizadores de Eventos, y siempre en el expo eventos en Bs As. Siempre ampliando los conocimientos para poder manejar los conocimientos de organizar un evento de 800 a 1000 personas que es lo que se puede hacer acá en Posadas y también en Iguazú.”

Por otro lado, dialogó sobre la Institución de la cual fue socia fundadora, el “Posadas Bureau”, el cual se inicio junto con otras instituciones y hoy en día se encuentra integrado a nivel nacional con AOCA, IMPROTUR y es reconocido por el Ministerio de Turismo de la Nación. Su principal tarea es la promoción del destino “Posadas” a nivel nacional y latinoamericano, (próximamente internacional), apunta a que el destino sea reconocido más allá de lo turístico, como una opción para realizar cualquier tipo de eventos, congresos, convenciones, etc.

“La idea del Bureau es trabajar mancomunada y articuladamente, la parte privada, la parte pública, la parte educativa, porque todos intervenimos al momento de brindar un servicio y que Posadas sea considerada destino de eventos y reuniones” añadió Beatriz Martínez, Lic. en Administración de Empresas, quien acompaña a Rosario en la Institución.

Además, agregó los beneficios que trae consigo el Bureau de Posadas: “entonces es una manera de aportar a la economía con trabajo, ya que si hay un evento acá trabaja el taxista, los hoteles, los restaurantes, todos forman parte de brindar un servicio a ese turista que viene a Posadas a participar de un evento, entonces justamente todos somos el Bureau Posadas, toda la ciudad lo conforma, entonces este objetivo de vender Posadas a la Argentina y al mundo, y que nos miren como posible destino, es un compromiso que deberíamos asumirlo todos.”

En cuanto a la actividad del Bureau, Rosario detalló las acciones puntuales mediante las cuales se lleva a cabo la promoción del destino Posadas: “una de las acciones es tener muy buena referencia en los eventos, que sean eventos de calidad “profesionalizados”, las acciones son participar en ferias en la que se hace un contacto con los compradores de destinos llamados “Hosted buyers”, también hacer una campaña importante de comunicación con todos los contactos que uno hace en estas ferias, lo que se llama networking. Una vez que se muestra todo lo que tenemos y lo que somos capaces de ofrecer: salones, servicios de la ciudad, catering, alojamientos, hotelería, la parte técnica de la organización, seguros (que la gente no suele tener en cuenta en la organización de eventos y que es muy importante).”

Beatriz, su compañera, agregó: “Teniendo toda la estructura y el potencial con el que contamos en posadas, hay que lograr venderlo, venderlo bien, que la gente cuando venga a Posadas quiera volver, que generalmente en el turismo de reuniones, la gente después vuelve a hacer turismo de ocio. Entonces tenemos que darle al turista un motivo para volver.”

Luego, brindó su opinión en relación con el rol que cumple la mujer empresaria en nuestra provincia actualmente: “Creo que el rol de la mujer empresaria viene creciendo bastante, como empresaria, emprendedora y micro emprendedoras, tiene un rol protagónico muy importante. Misiones es una provincia muy joven, de hecho, su población es la más joven del país y también es reconocida por la cantidad de emprendedores e iniciativas privadas que hay. A su vez la mujer emprendedora incluye a la familia, al hijo, al esposo, a otras empresarias, etc. Y ahí tiene una manera de trabajar articuladamente, entonces es también una manera de potenciar y de ponderar a las mujeres misioneras.”

Por último, también se refirió al contexto de crisis que se vive a nivel nacional: “Creo que en toda crisis hay una oportunidad, es un cliché esto, pero ante una crisis hay dos posibilidades, o te quedas quieta o haces algo al respecto, yo creo que la mayoría prefiere quedarse quieto y decir “no hago nada”, entonces justamente hay multinacionales que se han creado a partir de una crisis. Una crisis indica que se necesita un cambio, salir del status quo en el que estamos y mejorar y pasar a una transformación, entonces la crisis bien vista es una oportunidad. Hay que tener claro que es lo que no se está ofreciendo o lo que no se esta haciendo y en que me voy a diferenciar.

En la misma línea, se refirieron al rubro de la organización de eventos particularmente, estableció que “si bien la parte comercial está en “stand by”, aprovechamos eso para poner el impulso en otras cosas, y los resultados ya se pueden ver. Tenemos muchas expectativas para lo que se viene.”