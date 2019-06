OrgulloMisionero: estudiante de Aristóbulo del Valle es el único misionero que irá a la NASA para vivir una experiencia como astronauta

Tomas Agustín Nieto fue seleccionado para viajar al Centro Espacial en Huntsville, Alabama, y asistir al programa Academia Espacial Avanzada. Jóvenes de 17 provincias participarán del Space Camp, que se desarrollará del 22 al 27 de septiembre.

Con el objetivo de conmemorar el 50° aniversario del alunizaje del Apolo 11, la Embajada de Estados Unidos en Argentina becará a 50 estudiantes de escuelas secundarias argentinas para que viajen al Centro Espacial en Huntsville, Alabama, y asistan al programa Academia Espacial Avanzada que se desarrollará del 22 al 27 de septiembre. Tomás Agustín Nieto, estudiante de la Escuela Normal Superior N°6 de Aristóbulo del Valle, fue el único misionero seleccionado para esta aventura .

Después de varios meses de un largo proceso de selección donde compitió con más de 900 estudiantes, Tomás recibió la noticia, fue uno de los seleccionados para participar de esta experiencia.

“Pensé que máximo eran 200 chicos, pero nunca me imagine que habían tantos chicos como yo postulando”

Postuló a esta beca, gracias a la iniciativa de su hermano mayor que hoy es estudiante de genética y conocía la afición de Tomás por la ingeniería aeroespacial y su sueño de estudiarla en el futuro.

“Mi hermano me envío la invitación en twitter porque sabe que me interesa la ingeniería aeroespacial”.

El proceso fue altamente demandante, Nieto dijo que le demoró más de un mes presentar solo los papeles y llenar el formulario en inglés y preparar un video con una duración de máximo un minuto donde debía explicar un tema científico. “Mi idea era demostrar un concepto científico que no sea tan difícil de entender por alguien que no sepa mucho sobre ciencia y poder darle esa explicación en un minuto, por ello yo elegí el átomo”.

Posterior a ello, al quedar preseleccionado le iban a informar de los siguiente spasos, entre ellos el de una entrevista telefónica para conocer sus aspiraciones y metas.”Les conté sobre mi gusto por la ciencia, mi sueño de estudiar y lo complejo de esta carrera en la Argentina porque aquí hay ingeniería aeronáutica pero la aeroespacial no, es una posibilidad muy lejana, pero quién dice que no puedo lograrlo”.

Aún recuerda cómo recibió la noticia: “Estaba durmiendo la siesta y cuando entré a la página de la embajada, le pedí a mi mamá que vea mi teléfono y me diga si había sido seleccionado o no y al ver el rostro de mi mamá ella me dijo que no había sido seleccionado, pero como conozco su rostro me di cuenta que estaba bromeando y luego nos abrazamos”.

La jornada continúa el 18 de setiembre viajará a Buenos Aires para ver su visa y no deja de estar con todas las expectativas. La beca incluye los pasajes internacionales, alojamiento, comidas y seguros de saludo.

Sobre el programa

La Academia Espacial Avanzada — dirigida por el Centro Espacial y de Cohetes de los Estados Unidos — ofrece a estudiantes de 15 a 17 años la oportunidad de explorar la preparación para una carrera universitaria y profesional a través de una experiencia de inmersión en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus singlas en inglés).

SPM