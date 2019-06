La sorprendente y morbosa historia de Twitter que ya sumó medio millón de “me gusta”

“Mi papá murió. El inicio clásico de un cuento divertido”, fue la frase con la que un usuario compartió un hilo en la red social que sorprendió por su desenlace.

Cada vez más, los usuarios aprovechan las redes sociales para contar historias. Pueden ser verdaderas, autobiográficas, ficción… o una mezcla de ambas.

No sabemos en qué categoría cae lo que relató @sixthformpoet, pero lo que armó en 10 mensajes de Twitter es realmente sorprendente. Aunque parezca una historia triste, como el mismo relata, tranquilos, al final es divertida.

El cuento, como tantos clásicos, comienza con una muerte. La de su papá.

ONE My dad died. Classic start to a funny story. He was buried in a small village in Sussex. I was really close to my dad so I visited his grave a lot. I still do. [DON’T WORRY, IT GETS FUNNIER.] — sixthformpoet (@sixthformpoet) 9 de junio de 2019

“Mi padre murió. El inicio clásico de una historia divertida. Fue enterrado en un pueblo chico de Sussex. Yo era muy cercano a él, por lo que visité un montón su tumba. Todavía lo hago. (NO SE PREOCUPEN, SE HACE GRACIOSA)”, escribió el usuario en el primer mensaje del hilo que acumula 248 mil RT, 570 mil me gusta y más de seis mil respuestas.

I always took flowers and my mum visited a lot and she always took flowers and my grandparents were still alive then and they always took flowers. My dad’s grave frequently resembled a solid third place at the Chelsea Flower Show. — sixthformpoet (@sixthformpoet) 9 de junio de 2019

“Siempre le llevé flores y mi mamá lo visitó un montón y siempre le llevó flores y mis abuelos también están vivos y siempre le llevan flores. La tumba de mi papá frecuentemente merecía un tercer puesto en el (concurso) Chelsea Flower show”, prosiguió.

Nice but I felt bad for the guy buried next to my dad. He NEVER had flowers. Died on Christmas Day aged 37, no one left him flowers and now there’s a pop-up florist in the grave next door. So I started buying him flowers. I STARTED BUYING FLOWERS FOR A DECEASED MAN I’D NEVER MET. — sixthformpoet (@sixthformpoet) 9 de junio de 2019

“Todo muy lindo, pero me sentí mal por el tipo enterrado al lado de mi papá. El NUNCA tenía flores. Murió el día de Navidad, a los 37 años, nadie le dejaba flores y en la tumba de al lado tenía una florería. Entonces le empecé a comprar flores. EMPECÉ A COMPRAR FLORES PARA UN HOMBRE MUERTO AL QUE NUNCA HABÍA CONOCIDO”, explicó el autor.

I did this for quite some time, but I never mentioned it to anyone. It was a little private joke with myself, I was making the world a better place one bunch of flowers at a time. I know it sounds weird but I came to think of him as a friend. — sixthformpoet (@sixthformpoet) 9 de junio de 2019

La historia continúa. “Hice esto durante un tiempo, pero nunca se lo comenté a nadie. Era como una broma privada para mí, estaba haciendo del mundo un lugar mejor de un puñado de flores a la vez. Se que suena raro, pero empecé a pensar en él como un amigo”.

I wondered if there was a hidden connection between us, something secretly drawing me to him. Maybe we went to the same school, played for the same football club or whatever. So I googled his name, and ten seconds later I found him. — sixthformpoet (@sixthformpoet) 9 de junio de 2019

“Me preguntaba si habría alguna conexión escondida entre nosotros, algo secretamente me atraía hacia él. Quizás fuimos a la misma escuela, jugamos en el mismo equipo de fútbol o lo que sea. Así que googliésu nombre, y diez segundos más tarde lo encontré”.

His wife didn’t leave him flowers BECAUSE HE’D MURDERED HER. ON CHRISTMAS DAY. After he murdered his wife, he murdered her parents too. And after that he jumped in front of the only train going through Balcombe tunnel that Christmas night. — sixthformpoet (@sixthformpoet) 9 de junio de 2019

“Su mujer no le dejaba flores porque ÉL LA MATÓ. EL DÍA DE NAVIDAD. Después de asesinarla, también mató a los padres de ella. Y después saltó enfrente de un tren que iba por el túnel Balcombe, la noche de Navidad”, escribió en el tuit que reveló el giro dramático de la historia.

Atentos, porque la historia todavía no termina.

THAT was why no one ever left him flowers. No one except me, of course. I left him flowers. I left him flowers every couple of weeks. Every couple of weeks FOR TWO AND A HALF YEARS. — sixthformpoet (@sixthformpoet) 9 de junio de 2019

“POR ESO nadie le dejaba flores. Nadie excepto yo, por supuesto. Yo le dejaba flores. Le dejé flores algunas semanas. Algunas semanas por DOS AÑOS Y MEDIO. Me siento terrible por su esposa y sus padres. Ahora, no iba a dejarle a ellos flores durante algunas semanas por dos años y medio, pero sentí que les debía algún tipo de disculpas”, aclaró este escritor.

I found out where they were buried, bought flowers and drove to the cemetery. As I was standing at their graves mumbling apologies, a woman appeared behind me. She wanted to know who I was and why I was leaving flowers for her aunt and grandparents. AWKWARD. — sixthformpoet (@sixthformpoet) 9 de junio de 2019

“Encontré dónde estaban enterrados, así que les compré flores y manejé hasta el cementerio. Mientras estaba parado frente a sus tumbas, murmurando mis disculpas, una mujer apareció detrás mio. Quería saber quién era yo y por qué le estaba dejando flores a su tía y sus abuelos. INCÓMODO”.

Pero atentos, porque lo mejor está por llegar.

I explained and she said ok that’s weird but quite sweet. I said thanks, yes it is a bit weird and oh god I ASKED HER OUT FOR A DRINK. Incredibly, she said yes. Two years later she said yes again when I asked her to marry me because that is how I met my wife. [END] — sixthformpoet (@sixthformpoet) 9 de junio de 2019

“Le expliqué y me dijo que estaba ok, que era raro pero bastante dulce. Le dije gracias, que efectivamente era raro y oh Dios, LA INVITÉ A TOMAR UN TRAGO. Increíblemente dijo que sí. Dos años después dijo sí de vuelta cuando le pregunté si se quería casar conmigo porque esa es la historia de como conocí a mi esposa. FIN”, concluyó el cuento viral.

(TN)