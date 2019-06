Insólita estrategia de campaña: ¿tangas por votos?, una candidata a concejala formoseña las reparte “para captar el voto femenino”

Graciela Soto, del Frente Amplio Formoseño (pertenece a Cambiemos), entregó las bolsitas con su nombre y foto, que contenían bombachas de encaje blanco. La explicación que dio.

Una candidata a concejala por Cambiemos en Formosa realizó una insólita campaña para captar el voto femenino: regaló “tangas blancas de encaje envueltas en unos paquetes con su foto, su nombre y la frase de mujer a mujer”. Tras las críticas que recibió, salió a aclarar: “La campaña no se basó en la entrega de una ropa interior, nosotros tenemos proyectos”.

Se trata de la radical Graciela Soto, del Frente Amplio Formoseño, quien se paseó por la peatonal de la capital provincial y repartió los presentes con su foto, su nombre y la inscripción mencionada anteriormente. Su iniciativa logró captar la atención de las transeúntes.

Alguien puede explicar esto?? Votos x bombachas? Parece chiste pero es realidad…Graciela Soto las reparte… pic.twitter.com/ZXEwlU7I3z — Andrea Rodriguez (@Andrearf21) 11 de junio de 2019

“Obviamente, la ropa interior es algo significativo para la mujer, es una prenda que usamos a diario, y yo me preguntaba: ¿Cuánto cuesta una ropa interior en Formosa?. He recibido un donativo de gente amiga que quería colaborar con la campaña, que justamente vende estos productos. Entonces en el grupo lo aceptamos y las mujeres que me acompañan día a día decidieron hacer un paquetito para regalar como homenaje, como presente. Nunca se le pidió el voto a cambio, simplemente se le daba en forma de presente a la mujer”, explicó la candidata.

Soto agregó: “Las mujeres de mi grupo vieron como una buena idea hacer un presente para la mujer formoseña. Simplemente eso, no es que la campaña se basó o se basa en la entrega de una ropa interior. Acá nosotros tenemos proyectos, propuestas”.

