El IMAX del Conocimiento con un estreno estelar: Men in Black International…Ingresá aquí y adquirí las entradas por Internet

Men in Black: International es la cuarta entrega de la saga iniciada en 1997 con Tommy Lee Jones y Will Smith en los protagónicos. Ahora una nueva amenaza obliga a los MIB a tomar cartas del asunto. Ingresá aquí, elegí la función y adquirí las entradas por Internet en Compras Misiones.

El IMAX del Conocimiento presenta este jueves 13 un espectacular estreno que continúa la saga de ciencia ficción (Hombres de negro) que mostró la difícil convivencia en el universo y su inestable equilibrio. MIB está protagonizada por Chris Hemsworth (Thor) y Tessa Thompson (Valkyrie).

Los Hombres de Negro siempre han protegido a la Tierra de las amenazas del universo. En esta nueva aventura, abordan su mayor amenaza hasta la fecha: un infiltrado en la misma organización de los Hombres de Negro. Este nuevo filme de la saga de ciencia ficción Men in Black, basado en los personajes creados por Lowell Cunningham en sus cómics The Men in Black, está dirigido por F. Gary Gray (Fast & Furious 8, Straight Outta Compton) y cuenta con guión de Matt Holloway y Art Marcum, responsables de los guiones de los filmes Transformers: El último caballero (2017) y Iron Man (2008).

El reparto protagonista de la película está formado por los actores Chris Hemsworth (Thor, Avengers), Tessa Thompson (Creed II: La leyenda de Rocky, Avengers), Rebecca Ferguson (El niño que pudo ser rey), Liam Neeson (La balada de Buster Scruggs), Kumail Nanjiani (La gran enfermedad del amor) y Emma Thompson (Harry Potter, Soy leyenda).

La saga

Basada en un cómic de los años 90´, la historieta fue originalmente publicada por Marvel Comics en tres números limitados a partir de 1990. La primera entrega cinematográfica de Hombres de Negro se produjo en el año 1997 (Tommy Lee Jones- Will Smith), la segunda en el año 2002, la tercera en el 2012 cerrando la participación de esta pareja de estrellas y este jueves 13 se estrena la cuarta parte ampliando el universo de agentes que deben velar por mantener un orden en el universo.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 13 al domingo 16 (2D +13)

Jueves 13

18.00 MIB Internacional (2D Castellano)

21.00 MIB Internacional (2D Subtitulada)

Viernes 14

18.00 MIB Internacional (2D Castellano)

21.00 MIB Internacional (2D Subtitulada)

Sábado 15

15.00 MIB Internacional (2D Castellano)

18.00 MIB Internacional (2D Castellano)

21.00 MIB Internacional (2D Subtitulada)

Domingo 16

17.00 MIB Internacional (2D Castellano)

20.00 MIB Internacional (2D Subtitulada)