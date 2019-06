Trabajadores ferroviarios levantaron paro y mañana hay tren

Guillermo Bailoni, delegado de la Unión Ferroviaria, informó que mañana la atención en el servicio del Tren se dará con normalidad, porque llegaron a un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio – Casimiro Zbikoski- que se comprometió a abonar el 50% de los salarios y el monto restante durante esta semana. Además mañana los abogados de ambas partes se reunirán en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires para llegar a un consenso.

Hoy en las primeras horas de la mañana, el servicio internacional del Tren Posadas- Encarnación estuvo parado ante la protesta de nueve empleados quiénes no habían recibido su salario y se negaron a cumplir con sus labores hasta no recibir sus honorarios. No obstante, después de una reunión a las 15 horas entre representantes del gremio y de la concesionaria del servicio, Casimiro Zbikoski , Guillermo Bailoni, delegado de la Unión Ferroviaria anunció el levantamiento de esta medida tras llegar a un acuerdo.

“Fue un acuerdo no muy gustoso, pero tuvimos que aceptar por la apuesta a la circulación del tren y hoy los nueve compañeros afectados recibirán el 50% de sus haberes y en la semana lo restante (…) mañana se reunirán los abogados para una conciliación obligatoria y mañana se reunirán en el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires”.

Recordó que el jueves pasado les anunciaron que no les pagarían el sueldo del mes desde la empresa concesionaria del servicio les informaron que no tienen el dinero para abonar los sueldos y que la razón es la caída en la demanda del servicio. “Hubo una merma del 20% y hasta del 30% del servicio, pero no más. La gente prefiere un medio de transporte seguro y rápido para cruzar a Encarnación y eso lo brinda el tren internacional”, dijo.

En declaraciones a Misiones Online, el dirigente gremial explicó que no solo están solicitando un pago correcto en “tiempo y forma”, sino que como gremio se ven constantemente amenazados antes la posibilidad de quedarse sin empleo.

“Lo único que pedimos es que se les pague en tiempo y forma. Nosotros valoramos el servicio y siempre colaboramos al ser un servicio internacional para que no se cierre el ramal y muchas personas queden sin trabajo (…) La excusa era la falta de fondos para pagar, pero detrás de eso creemos que hay otros intereses más grande pero pusieron a los nueve trabajadores en el frente de batalla”.

Añadió que la reunión de mañana, más allá de los acuerdos laborales que esperan concretar, “permitirán dar tiempo a las dos partes, lo que no queremos es que se cierre una parte del ramal más como el tren de carga que se cerró en Pasos Libres, donde 30 personas casi pierden su puesto de trabajo, sin embargo fueron reubicados en Entre Ríos y Corrientes, gracias al gremio y ese fue un cambio muy grande”.

Trenes Argentinos, que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, duplicó los valores de contratos, lo que destruyó la competitividad buscada. Se pasó de 320 a 780 pesos la tonelada transportada y se rompió el contrato que estipulaba que el precio se definía una sola vez al año, según informó Economis.

“Acá vienen empresarios para romperte la mano, pero la Unión misma formó un equipo de trabajo para sacar presupuestos pero políticamente no quieren transportar por eso los altos costos se cargan al cliente”, denunció.

Para Bailoni, esa dilatación es para ellos ver políticamente qué pueden conseguir. “Nosotros esperamos solo el pago. Hace meses que vivimos con la cuerda floja en el sector de trenes de carga y eso es desesperante así como el posible cierre”.

Por último, dependiendo de los acuerdos a los que lleguen mañana, verán de tomar otras medidas de fuerza.

SPM