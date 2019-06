No hay servicio de tren internacional: los trabajadores hacen paro porque no cobraron el sueldo

Guillermo Bailoni, delegado de la Unión Ferroviaria, confirmó en Radio Libertad que aún no han cobrado el salario de este mes y que desde la empresa les informaron que no cuentan con los fondos para hacerlo. Son 9 empleados. Por ese motivo desde hoy realizan un paro y no hay servicio de tren internacional entre Posadas y Encarnación.

Guillermo Bailoni, delegado de la Unión Ferroviaria, en Radio Libertad.

El delegado ferroviario dijo que las formaciones no salieron de la base en Garupá y que allí están todos los empleados en cuestión. Por esa razón no hay servicio de tren internacional y la medida de fuerza continuará hasta tanto alguien les dé una respuesta.

Según dijo Bailoni, desde la empresa concesionaria del servicio – Casimiro Zbikoski- les informaron que no tienen el dinero para abonar los sueldos y que la razón es la caída en la demanda del servicio. “Hubo una merma del 20 y hasta del 30 por ciento del servicio, pero no más. La gente prefiere un medio de transporte seguro y rápido para cruzar a Encarnación y eso lo brinda el tren internacional”, dijo.

Reiteró que buscan y esperan una respuesta por parte de la empresa y que hasta tanto decidieron hacer huelga. Explicó que no es la mejor manera a su entender, porque quienes terminan siendo perjudicados son los usuarios, pero que se agotaron todas las instancias anteriores y al no tener respuesta, no les quedó otra alternativa.