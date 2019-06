Mototaxistas de Encarnación exigen que se les brinden las condiciones para trabajar en el puente Posadas- Encarnación

El viernes pasado un grupo de transportistas bloqueó el ingreso a Paraguay en horas de la tarde como medida de protesta ante la orden de Gendarmería argentina de no dejarlos ingresar más de cinco veces. Hoy sostuvieron una reunión con la cancillería y autoridades de Encarnación para buscar una solución al respecto.

Rafael Talavera – Radio Libertad

En las últimas semanas Gendarmería argentina impidió que los conductores de motos o mototaxistas dejen a sus pasajeros sobre el puente San Roque Gonzalez de Santa Cruz, cerca de la cabecera de Posadas y giren en U para volver a Encarnación. Ante ello, el pasado viernes un grupo de mototaxistas bloquearon el ingreso a Paraguay desde las 13 horas hasta las 16 horas. Exigieron que se respeten las condiciones para poder laborar, porque este es el único medio con el que se ganan la vida.

Por su parte, desde el Ministerio del Interior Argentino ya habían informado que esta modalidad de transporte viola las leyes del país porque por motivos obvios de seguridad no se puede girar en U sobre el puente y tampoco se puede circular a pie.

En ese sentido, Rafael Talavera, uno de los que mototaxistas afectados explicó que “la mayoría de las personas laboramos como mototaxistas y somos reprimidos por las personas de migración ya que no podemos pasar más de cinco veces, somos ignorantes no conocemos la Ley y cuando venimos somos maltratados. No sé si en otros países se limita el pazo, pero este es nuestro trabajo, con esto nos ganamos la vida”.

Explicó que hoy en horas de la mañana se reunieron con autoridades del municipio de Encarnación para buscar una solución frente a esta problemática: “Este es nuestro trabajito del día a día”.

Explicó que en ocasiones no pasan por migraciones, porque están buscando alternativas para seguir laborando y dejaban a sus pasajeros hasta Gendarmería, pero tampoco les dejan hacer eso.

“Confiamos en que nos den respuesta al reclamo y en nuetsro canciller para darnos una solución”, dijo Talavera.

