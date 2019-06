Hoy continúa el juicio Cristina Fernández por las irregularidades en la concesión de la obra pública durante su gobierno

El juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública tendrá este lunes su cuarta audiencia y, como en las tres anteriores, continuará con la lectura de la acusación de la Fiscalía a los 13 imputados que tiene el caso.

Será desde las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py. En la audiencia se espera la presencia de la ex presidente y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner. Si bien el Tribunal Oral Federal 2 la autorizó a no estar presente en esta etapa del juicio si justificaba su inasistencia con una tarea vinculada a su cargo de senadora nacional, la defensa de la ex mandataria no hizo ninguna presentación para informar que no iba a concurrir, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La semana pasada Cristina Kirchner se ausentó porque a la misma hora de la audiencia tuvo una reunión del bloque del Frente para la Victoria.

El juicio comenzó el 21 de mayo pasado. Desde entonces se hicieron tres audiencias, todas destinadas a la lectura de la acusación del caso que hizo la Fiscalía. El dictamen tiene 584 paginas y hasta ahora se llevan leídas 384. Se estima que además de la de hoy se necesitarán una o dos audiencias más para concluirla.

Pero luego hay que leer las imputaciones de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera, dos organismos del Gobierno que actúan como querellantes, y la elevación a juicio del caso que hizo el juez federal Julián Ercolini, quien tuvo a su cargo la investigación. Pero se estima que el tribunal dispondrá la exposición de un extracto.

En el caso se juzga las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras publicas para la provincia de Santa Cruz que recibieron las empresas de Lázaro Báez durante los 12 años de gobierno de Nestor y Cristina Kirchner.

Junto con la ex Presidente y Báez están siendo juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz.

