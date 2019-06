Fuerte frase de Leticia Brédice en los Martín Fierro: “Ahora podemos decir que…”

Leticia Brédice es una mujer imprevisible. La destacada artista se encontraba ternada en los Martín Fierro 2019 como Mejor actriz protagonista en unitario y /o miniserie por su labor en El lobista (eltrece) junto a Claudia Lapacó, por La Caída (Televisión Pública) y Griselda Siciliani, por Morir de Amor (Telefé).

Marley anunció a Brédice como ganadora y, fiel a su estilo, la actriz hizo de las suyas en el escenario del hotel Hilton. “Otra cosa más para empeñar…”, comenzó con su humor siempre corrosivo.

Luego, hizo un discurso en el que destacó el empoderamiento de la mujer. “Qué lindo lo que pasa con las mujeres, ¿no? Al fin nos amamos, al fin reconocemos que podemos decir lo que queremos. Que un productor no nos quiera ‘fifar’ para tener un programa. Al fin el talento en una mujer, vale. Y la palabra, también. Al fin. Las mujeres desde chiquitas tenemos que lograr decir no a lo que no nos gusta, no a lo que no queremos. Sí a lo que queremos cambiar”, dijo la actriz.