El FMI confirmó que liberará u$s5.400 M que alcanzará para pagar compromisos financieros hasta después de las elecciones

En la próxima reunión del board se confirmará la liberación del dinero. Alcanzará para pagar compromisos financieros hasta después de las elecciones de octubre. Se habló también de la marcha del acuerdo por el uso de dólares del FMI para enfrentar corridas cambiarias.

Argentina recibió un guiño clave este fin de semana. El Fondo Monetario Internacional (FMI), más allá de crítica puntuales y clásicas, no pondrá reparos en habilitar los aproximadamente 5.400 millones de dólares para el segundo desembolso del año. Aunque aún resta cerrar el informe elaborado por los técnicos que visitaron Buenos Aires comandados por Roberto Cardarelli, los números de la Argentina desde marzo a hoy serían lo suficientemente sólidos como para que no haya problemas para que el stand by continúe vigente. Así se lo dejó claro la directora gerente del organismo financiero internacional Christine Lagarde a los enviados del Gobierno argentino a la cumbre del G-20 de Fukuoka, Japón. En ese evento, donde concurrieron el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; ambos se encontraron el viernes con Lagarde, donde se le reconoció a la Argentina la marcha progresiva del stand by con las objeciones clásicas a la marcha de la recaudación sobre la inflación y la lentitud en la disminución de los precios. Y, lo más importante en la reunión, se ratificó la autorización para que continúe el plan de utilización de los dólares del FMI para combatir eventuales corridas contra el dólar. En este sentido, uno de los puntos que más entusiasmó a Lagarde es que aún no se hizo uso de un solo dólar. Y que sólo con la amenaza de la posibilidad de intervención, el mercado se tranquilizó.