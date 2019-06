Desgarrador relato de cómo vivían los 5 niños de Campo Grande, la jueza dispuso que vuelvan a ver al padre que los maltrataba

La jueza de Familia de Aristóbulo del Valle, Edelmira Salvi, dispuso que los cinco hermanitos rescatados por una vecina de Campo Grande queden bajo la guarda de una tía paterna. El padre tenía una prohibición de acercamiento sin embargo pudo verlos el viernes y pasar la tarde con ellos. “Es doloroso ver tanto abandono, ellos me pedían por favor que los salve de su padre y me escape con ellos”, dijo Cecilia Zuleski, quien denunció al hombre que maltrataba a los pequeños.

Cecilia Zuleski. Radio República.

El martes de la semana pasada fue cuando la jueza suplente dispuso que los niños sean entregados en guarda a Cecilia Zuleski. El viernes la jueza de Aristóbulo del Valle citó a los niños que estaban con esta vecina que denunció al padre por maltratos y abandono. Además de dar la guarda a la tía paterna, la jueza revocó la prohibición de acercamiento del padre hacia los menores que provisoriamente había dispuesto la jueza de Paz suplente de Campo Grande, Nancy Barbieri.

Cecilia Zuleski, describió a medios radiales cómo vivían los niños y los maltratos de los cuales fue testigo. Contó que desde febrero comenzó a relacionarse con los chicos cuando estaban bajando palta de un árbol. “Les dije que no bajaran muchas porque no iban a comer todo y se maduran rápido. Ellos me dijeron que era lo único que comían cuando el padre no estaba”, relató la mujer. Dijo que luego de eso comenzó a observar y a darles comida. “Veía como el padre no le mandaba a la escuela, los maltrataba, estaban en total abandono”, manifestó.

“El nene de seis años lavaba su ropa, y así cada uno debía cumplir con una función si no eran castigados. Un día vi como le castigó a la nena y le mandó a bañarse con agua fría porque se hizo en la cama”, son algunas de las descripciones que hizo la mujer sobre la terrible situación en la que vivían estos niños.

“Es muy doloroso ver tanta necesidad y que la nena te pida comida y que te diga por favor que no cuente que yo le daba. Ver la necesidad y el abandono y que ellos mismos me pidan que yo le salve del padre. Me pedían que yo me escape con ellos. Me hicieron cartas pidiéndome que yo sea su mamá”, contó y dijo que fue entonces que tomó la decisión de hacer algo. Según Cecilia, el hombre recibió otras denuncias.

“El viernes fuimos citados con los chicos en el juzgado de Aristóbulo del Valle y cuando llegamos estaba el padre, las dos tías y los chicos estuvieron con el padre, cuando él tenía prohibición de acercamiento. A mí en ningún momento me llamaron a declarar, solamente a los chicos. Cuando pedí declarar, me pidieron que me retire porque no estaba citada”, contó.

Dijo que ese día, los chicos faltaron a la escuela, pasaron la tarde en la plaza con el padre y las tías.

“Es triste ver, le pedí a la jueza que pregunten, que no se queden solo con mi versión, ya otros lo denunciaron… La nena me decía: tía no me dejes con mi papa, antes que yo salga del juzgado”, relató.

Según la mujer, los niños le tienen terror al padre, “no entiendo como los citaron a todos en el mismo momento. Es obvio que por miedo van a decir que quieren estar con él”, manifestó.

Cecilia tiene tres hijos. Toda su familia aceptó la presencia de los niños en su casa. “Nos organizamos muy bien. Los cinco son muy educados, no se merecen vivir así”, expresó.

En cuanto a la actuación de la jueza del juzgado de Aristóbulo del Valle sostuvo que “a todos nos sorprendió como actuó … No entiendo, van a esperar que pase algo peor y ahí van actuar. Yo veía el maltrato físico, además de la falta de comida”, insistió.