Nadal quiere ampliar su reinado en el polvo de ladrillo de Roland Garros ante Thiem

El tenista español podría coronarse por duodécima vez en la arena parisina.

Rafael Nadal repite adversario en la final de Roland Garros y espera que el resultado sea también el mismo que el año pasado. Dominic Thiem es su rival este domingo en el duelo decisivo del torneo parisino, donde el español puede coronarse por duodécima vez. Desde la 10 y con transmisión se ESPN, se repetirá la final de 2018.

Hace tiempo que Nadal se acostumbró a acumular récords y hazañas. Este domingo puede convertirse en el primero en el tenis en ganar doce veces el mismo torneo del Grand Slam, dejando atrás la igualdad que hasta ahora mantiene con Margaret Court, que logró ganar once veces el Abierto de Australia, su país.

Si Nadal vuelve a besar la Copa de los Mosqueteros sobre la pista Philippe Chatrier, doblará ya en el palmarés en número de títulos al segundo hombre que más veces ganó Roland Garros en la ‘era Open’, el sueco Bjorn Borg, que se lo llevó en seis ocasiones.

Sería el decimoctavo título del Grand Slam de Nadal, que se acercaría así a apenas dos del hombre que tiene el récord masculino, Roger Federer, que tiene veinte.

Federer fue precisamente la víctima del huracán Nadal el viernes en semifinales, en un duelo de leyendas que había suscitado una gran expectación pero que el español solventó por la vía rápida, en tres sets sin excesivas complicaciones (6-3, 6-4, 6-2).

Entre los pocos candidatos que parecen capaces de poner en apuros al español está el austríaco Dominic Thiem, de 25 años y especialista como él en polvo de ladrillo.

Thiem tuvo un desgaste físico mucho mayor en semifinales, invirtiendo cinco sets y teniendo que terminar incluso su partido el sábado, para ganar en semifinales al serbio Novak Djokovic, número uno mundial.

Será la segunda final consecutiva en Roland Garros entre Nadal y Thiem. La del año pasado no tuvo gran emoción, con victoria del español por 6-4, 6-3 y 6-2.

“Sería un gran sueño ganar el título. Pero tengo que tener en la cabeza que puede que no se cumpla porque al otro lado de la red está un adversario que no es fácil, así que no tengo que ponerme demasiada presión”, estimó el sábado Thiem tras su clasificación a la final.

(TN)