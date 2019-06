Delegado de la fábrica de zapatillas Dass confía en que luego de la conciliación obligatoria los despedidos puedan ser reincorporados

La notable caída del consumo como consecuencia de la crisis económica que vive el país, sumado a la apertura de importaciones, sigue afectando a la industria del calzado en Argentina. A punto tal que la fábrica de zapatillas Dass, ubicada en el Eldorado, volvió a desprenderse de una gran cantidad de empleados el último viernes. La medida ocasionó protestas y las autoridades de Trabajo resolvieron convocar a una conciliación obligatoria, con el fin de que se intente buscar una solución al conflicto.

En diálogo con Radio Libertad, el delegado de los trabajadores de Dass (fábrica de zapatillas Nike y Fila), Gustavo Melgarejo contó que el viernes “cuando llegamos a la planta nos encontramos con compañeros que fueron despedidos de la empresa, les bloquearon sus tarjetas, a la tarde la empresa pasó el listado de los despedidos y fueron más de 150”.

Recordó que la reducción de obreros es muy importante, ya que hace pocos meses atrás, en diciembre, también habían cesanteado a casi 200 empleados. En este momento Dass se quedó con unos 600 trabajadores, cuando en 2015 la planta contaba con 1450 personas, lo que significa que se quedaron sin ingresos en estos últimos años, alrededor de 850.

“El problema principal que expresa la empresa es que no tienen pedidos por parte de Nike, que es la que contrata a la empresa para que fabrique sus zapatillas. Hoy a Nike le conviene traer calzados desde afuera y no producirlos acá, claramente deja en evidencia que a Nike lo que le interesa es llevarse las ganancias de Argentina y no producir trabajo, ni mano de obra acá” expresó Melgarejo, quien agregó que eso también sucede porque hay un gobierno nacional que permite la importación de productos terminados que se hacen en nuestro país, incluso a costa de la pérdida de trabajo.

Esa situación ya fue puesta en conocimiento del gobierno nacional por parte de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), porque no solamente pasa en Misiones, sino en todo el país y también con otras firmas importantes, como es el caso de Adidas.

La protesta originada en Eldorado a fines de la semana pasada por los despidos, ocasionó que desde la cartera nacional que conduce el ministro Dante Sica, se resuelva una conciliación obligatoria y se convoque a las partes a una reunión el martes. El representante de los trabajadores es optimista en que se pueda encontrar una solución.

En el mientras tanto Melgarejo asegura que como consecuencia de la conciliación, “quienes fueron despedidos y aunque ya firmaron todos su indemnización, no tienen que tocar esa plata y se tienen que presentar el lunes a trabajar”.

Por último dijo tener “mucha esperanza por lo que ocurrió el viernes, veo que funcionó el sacrificio de los compañeros que salieron a la marcha y estuvieron cortando la avenida, y esperamos que la empresa tenga voluntad así como la tuvimos nosotros de sentarnos a negociar y ver la manera más factible para no perjudicar. También que la firma Nike se haga presente con el compromiso que manifiestan a la Argentina y no disminuir los pedidos a Dass. Porque más allá de que hoy las partes involucradas somos los trabajadores y la empresa, claramente los responsables son el gobierno nacional y los representantes de Nike de argentina. El gobierno está permitiendo que traigan la cantidad que quieran de zapatillas de afuera, y son ellos los que deberían regular las importaciones de productos terminados”.