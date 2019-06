De ascender de categoría, el presidente de Guaraní aseguró que van “a seguir apostando a jugadores de la tierra colorada”

Esta tarde Guaraní Antonio Franco juega el primero de dos partidos que lo podría llevar nuevamente a la tercera categoría del fútbol argentino. Desde las 18 enfrentará a Central Norte en Villa Sarita por el partido de ida que tendrá su definición en Salta el próximo Domingo. Ante semejante expectativa, el presidente del club, Patricio Vedoya conversó con Radio Libertad y contó cómo vive este momento tan importante para la institución.

Patricio Vedoya presidente del club Guaraní. Radio Libertad

La disolución del Torneo Federal B y Federal C y la conformación del Regional Amateur que se dio en los últimos años fueron condicionantes en el trayecto del equipo misionero hasta esta instancia. Primero debió disputar la liga local ya con la clasificación en el bolsillo, y luego salir campeón de la región Litoral Norte del nuevo Regional Amateur. Por reglamento, uno de los ascensos al Federal A se definirá entre el campeón de esta región con el campeón de la región Norte que resultó Central Norte de Salta.

“El camino siempre es duro, cualquier partido es difícil, pero debido a la situación económica que esta atravesando el país es que resolvieron que sea de otra forma la disputa de este torneo ya que los equipos del Federal B no llegaban y de esta forma se hace un torneo más corto pero no por ello más fácil” explicó Vedoya.

Sobre la posibilidad de volver a enfrentarse con Crucero del Norte, Vedoya remarcó “que siempre es lindo tener ese tipo de partidos y que siga creciendo el futbol misionero, y el del interior del país que muchas veces se deja de lado para ir a ver a River o a Boca y se olvida que acá en nuestra tierra tenemos equipos que pueden llegar a campeonatos nacionales.” Aunque consideró que el público siempre apoya al club “el hincha se hizo socio y eso nos ayuda a mantener el equipo hoy en día”. También apuntó que con la codificación de los canales que transmiten los partidos de la Superliga, más misioneros comenzaron a ir a la cancha.

Sobre el plante actual, Vedoya consideró que no es un condicionante para este equipo jugar primero de local y luego de visitante. “Es un equipo de mucho temperamento, mucha garra, eso es lo que transmite el técnico y es un equipo que tanto de visitante como de local se paran bien y dejan todo en la cancha”. En los 4 cruces en play off, Guarani no ha sufrido ninguna derrota ni de visitante, ni de local, empataron cinco y ganaron tres de los ocho partidos disputados.

De ascender de categoría, Vedoya planea seguir mostrando a los jugador misioneros “vamos a seguir apostando como lo venimos haciendo con jugadores de la tierra colorada, veremos con el técnico que hace falta, que puestos a incorporar, y seguir con los jugadores nuestros que nos están dando la alegría del momento”.

El partido de hoy tendrá público visitante, con la idea de que el público misionero pueda ir a Salta a la definición del ascenso, “es un retorno de gentileza más que nada” expresó Vedoya que además se refirió a la situación de la final con Sol de América de Formosa en la que prohibieron la entrada de público en el partido de ida, “nos quejamos del publico del interior y son los propios dirigentes los que te prohíben el ingreso de público visitante para ver a su equipo, esas son las cosas que van matando al futbol del interior y son las cosas que tenemos que evitar como dirigentes”.

Las entradas al partido de hoy se encuentran a la venta en las instalaciones del club, horario de corrido hasta la hora del partido. Las generales tienen un valor de $200, platea sur $400, platea techada $500 y un sector preferencial dentro de la techada de $800. Presentando el carnet, los socios no abonan.