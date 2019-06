Gran reconocimiento a empleados que cumplieron 25 y 30 años de servicio en el IPS

El Presidente del IPS, Dr Carlos Arce, junto al Vicegobernador Dr Oscar Herrera Ahuad, agasajaron en el mediodía de ayer a los empleados de la obra social que cumplieron 25 y 30 años de servicio, quienes recibieron medallas en reconocimiento a la labor diaria durante tantos años.

Ambos funcionarios estuvieron acompañados por todo el directorio del IPS, quienes se acercaron hasta el lobby del Hotel Urbano de Posadas.

Arce se emocionó durante la entrega de reconocimientos y expresó: “Ustedes trabajan con amor, y eso es muy valorable. Yo jamás me voy a olvidar del primer amor, que es el IPS, así que siempre los voy a tener presente. El pueblo de Misiones nos eligió para un destino diferente, mucho más allá del IPS, y va a ser difícil despegarme de acá, porque los conozco a todos, y estoy orgulloso de ustedes, por eso es lo que más me llevo es la compañía, con muchas idas y vueltas. No pude dar respuestas a todos los pedidos, pero vamos a seguir trabajando para que el 9 de diciembre dejemos esta institución lo mejor posible. La política empieza por la mejor gestión, y eso se lo debo a ustedes, porque uno no puede hacer una buena política sin una buena gestión”

Por su parte Herrera también agradeció al personal del IPS:

“Agradezco al directorio del IPS por el acompañamiento, pero cuando se reconoce el trabajo y la trayectoria de otros, es poner en valor la calidad humana. El IPS es una obra social, un servicio de salud, pero por encima de todo está la gente del IPS, que sin ustedes no sería posible toda la historia de esta obra social, que con tanto compromiso dieron su tiempo para trabajar con todo. Nosotros sólo somos circunstancias, pasamos, y muchos de ustedes vieron pasar a muchas autoridades, pero ustedes siguen estando y los servicios que da el IPS siguen estando y seguirán estando, pasen los gobernantes que pasen. Entonces nosotros venimos a agradecerles a ustedes. Tratamos de darles a ustedes todo lo que está a nuestro alcance, pero en los momentos difíciles, ustedes estuvieron a la altura de las circunstancias, y eso es darle servicio al afiliado, con la mejor cara y predisposición, y por eso el reconocimiento y abrazarlos y estrechar sus manos. Ustedes ponen el cuerpo y el alma por nosotros. Ustedes nos cuidan y nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es darles las herramientas para que trabajen mejor”, cerró el vicegobernador y desde el 10 de diciembre próximo, asumirá como gobernador de Misiones.