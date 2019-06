Vuelo hacia tu inspiración

De niños jugamos a los aviones con la esperanza de algún día llegar a pilotear uno, armamos aviones de papel, tela, aluminio, los más osados de madera balsa, todo con la intención de conquistar el cielo, de ver volar no solo nuestro avión sino nuestros sueños, ver en el cielo azul nuestra realización donde sentirnos que todo es posible y si cae estrepitosamente volver intentarlo.

Acercarnos a la playa con las tablas, los baldes y todo tipo de elementos para jugar en la arena para hacer de esa experiencia un momento único un encuentro con las olas y la arena, hacer caminatas como niños exploradores llevando todo tipo de elementos para hacer un campamento junto a un árbol sobre una montaña, momentos que nos llaman sentirnos conquistadores del aire, del agua, de la naturaleza que nos rodea donde podemos emprender, jugar reírnos y ser uno con la naturaleza, involucrando todos nuestros sentidos. Nos convertimos en parte del paisaje, animados a ir por mayores desafíos con el corazón ardiendo, inspirados a ir por más.

Momentos donde nuestro corazón se siente maravillado, asombrado, latente, expectante en relación a la naturaleza, ahora ¿qué pasa cuando estos momentos podemos crearlos nosotros con otras personas a través de nuestro lenguaje? ¿Cómo creamos experiencias con otros? como expreso desde mi emoción desde mi cuerpo estos momentos de conexión de pura inspiración con la vida, dado que al realizarlas nos sentimos felices, seguros, acompañados, viviendo momentos inolvidables.

Para que esto no sea un recuerdo nostálgico quizás sea oportuno preguntarnos ¿Qué cosas nos inspiran? Entendiendo por inspiración esa pulsión interna del alma que me lleva a sonreír y tener la valentía de ir a la conquista por nuestros sueños, como la forma de llegar al corazón desde el corazón. Quizás no sea una cosa relacionada a la naturaleza o a algo particular sino sean personas las cuales admiras y te dan grandes aprendizaje ¿Cuáles son las personas que te han inspirado? ¿Cómo reconoces las personas que te han influenciado en tu vida de una manera positiva?

¿Cuáles fueron los momentos rodeados de inspiración en tu vida?, fueron a través de momentos compartidos a través de palabras, cuales son las palabras que más te conectan con tu esencia.

Las palabras como una danza que nos lleven a los lugares que queremos estar, los momentos que queremos compartir. ¿Cuáles son tus palabras inspiradoras? Pensar en palabras no solo con otros sino las palabras que utilizo conmigo mismo como primera medida para conocerme, para tratarme, ¿qué palabras elegís decirte? ¿Reconoces en tu lenguaje como son tus palabras, que sonido tienen, cual es el tono, eso que te decís a vos en primera medida? ¿Cómo transmitís lo que tenés para decir?

Hablar desde el corazón para crear una experiencia extraordinaria con otro en donde eso que quiero decir tenga como ultima finalidad, construir un momento juntos, cuando una palabra es emitida ya no hablamos de un emisor receptor sino de un mundo de posibilidades que se expanden una vez enunciadas las mismas.

Que tus palabras inspiren o sean fuente de inspiración depende de una sola cosa, la elección de vos mismo, atreverse a conocer que tenés para dar desde tu yo interior, que es eso que querés decir que te hace especial, diferente.

Cuáles son las conversaciones que te gustaría entablar, donde refugias tus palabras, las que no son emitidas, las que callas en esos espacios de silencio.

Por un momento convertirte en el niño preparando su avión con un gran mensaje que atravesara los cielos o un osado surfista al encuentro con la ola, diciendo al mundo este soy yo y esto tengo para otorgarte.

Descubrir tu tono, tu poesía, o la melodía que creas al pronunciar tus palabras. Diseñar tus melodías, donde expresar tu corazón no sea un espacio de incomodidad sino una oportunidad, de mostrarte tal cual sos y crear un puente hacia la experiencia maravillosa del encuentro con el otro. Crear la posibilidad de tener conversaciones poderosas, que nos acerquen, nos animen a volar juntos. El cielo te está esperando solo es momento de descifrar cual será el mensaje.

¿Te gustaría que tus palabras inspiren? Trabajar tu forma de llegar a otros. Vení a compartir con nosotros el seminario de Oratoria Consciente Con Ariel Golvarg

