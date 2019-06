Video: casi se cae al vacío mientras la rescataban en un helicóptero

Un video que muestra el rescate de una mujer en Estados Unidos se he convertido en viral, pero no por el buen trabajo de los bomberos. Se trata de un operativo en helicóptero que no salió como se esperaba. Ocurrió el miércoles por la mañana en Phoenix. Según informó el portal de noticias Fox 10, la mujer de 70 años que caminaba por Piestewa Peak sufrió una lesión y debió ser rescatada.

“Los bomberos hicieron contacto con la paciente y decidieron que el mejor curso de acción era volar fuera de la montaña”, explicó el capitán del departamento de Bomberos, Rob McDade.

Minutos después, un helicóptero se desplazó hasta el lugar y tras poner a la mujer a bordo de una camilla se dirigieron al hospital sin si quiera imaginar lo que iba a ocurrir durante el viaje.

La turbulencia del aire del rotor del helicóptero hizo girar la camilla y el traslado se convirtió en una tortura. La insólita secuencia fue registrada en un video y posteriormente compartida en las redes sociales. La mujer tuvo un poco de náuseas y mareos, pero no sufrió ningún daño colateral por los inesperados giros.

