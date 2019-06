Mototaxistas paraguayos cortaron el puente Posadas Encarnación disconformes con controles de Gendarmería

(Foto Última Hora)

Desde hace unos días Gendarmería impide a los motociclistas que dejen a sus pasajeros sobre el puente cerca de la cabecera de Posadas y giren en U para volver a Encarnación. Los mototaxistas argumentan que les impiden trabajar y cortaron el tránsito en el ingreso a Paraguay entre desde las 13 hasta las 16 horas de hoy. Desde el ministerio del Interior argentino aseguran que lo único que buscar es hacer cumplir las leyes para evitar riesgos innecesarios.

Varios cientos de personas que se identificaros como conductores de mototaxis cortaron hoy el puente Posadas – Encarnación desde las 13 hasta pasadas las 16 horas de hoy viernes en la cabecera de la capital de Itapúa. Argumentan que las autoridades argentinas “controlan demasiado” y no les permiten trabajar.

Fernando Caffaso, director de Asuntos Técnicos de Frontera del ministerio del Interior de Argentina, explicó que lo que molestó a los mototaxistas paraguayos es que, por una orden del Gobierno nacional, Gendarmería comenzó a impedir que las motos dejaran a sus pasajeros sobre el puente y giraran de vuelta a Encarnación.

Señaló que esa maniobra incluye dos infracciones, porque por motivos obvios de seguridad no se puede girar en U sobre el puente y tampoco se puede circular a pie.

“Es una decisión del Gobierno nacional que la implementa Gendarmería. Aprovechando que estamos avanzando con una nueva infraestructura, 50% ya está terminada, es tener un mayor orden en todo lo que es la parte vial y peatonal que está prohibida en el puente. Es un reclamo de hace varios años”, dijo.

“Se decidió que la ley sea pareja para todos y se empezó a controlar mejor. No queremos que los mototaxistas dejen de trabajar, queremos que cumplan con la ley, que cuando transitan hacia Argentina hagan el trámite de Migraciones ingresen al país y después salgan, no pueden girar en U y volver en el medio del puente, ni mucho menos dejar peatones. No se puede andar caminando por arriba del puente, no solo es ilegal porque es una zona primaria aduanera sino también porque es peligroso”, enfatizó.

