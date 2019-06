“Las tendencias mundiales revelan que las aplicaciones de tiendas de moda van a morir”

Desde Juanita jo, Noemi Lebersztein, directora de Marketing y Comunicación, informó sobre las diversas herramientas online que las compañías pueden hacer uso. Durante el 5° Congreso Regional de Marketing, dijo que todo emprendimiento debe contar con una cuenta de Facebook e Instagram como básico para su promoción.

En el marco del 5° Congreso Regional de Marketing, Noemi Lebersztein, directora de Marketing y Comunicación de Juanita jo, sostiene que las marcas deben estar atentas a las necesidades específicas de los clientes y lograr el marketing uno a uno sin llegar a ser invasivas. En ese sentido, precisó que existen herramientas que los emprendedores pueden utilizar y que son de bajo costo.

Por ejemplo, la especialista comentó que elementos como las redes sociales, el whatsapp son algunas de esas alternativas y añadió a ellas el email marketing o mailing. Si bien, según expertos el mailing se convierte en molesto, Lebersztein sostiene que existen herramientas gratuitas y otras de muy bajo costo que logran que el email marketing sea efectivo sin llegar a ser odiado por los clientes.

“El usuario va dando indicaciones y debemos respetar lo que el usuario quiere. El cliente no te va a comprar por insistirle (…) tal vez después de un tiempo acepte la información, pero la idea es respetar que ese cliente no quiera recibir información en ese momento”.

Hoy en día si uno trabaja con plataformas de email marketing puede llegar hasta 500 usuarios de manera gratuita. “Esto deja de ser invasivo porque la persona que no abre tres veces el email ya no se le escribe más y si alguno cancela su suscripción, no le envías otro “.

En el caso de las aplicaciones de moda van a morir, porque requieren mucho esfuerzo del consumidor, tienen un costo muy alto y el retorno es muy bajo, por ello se refuerza el acceso a otras alternativas que faciliten la interacción con los clientes.

SPM