Se fue de su casa por un llamado misterioso: cayó desde un piso 14 y murió

Faltaban pocos días para que Matías Zurita cumpliera 21 años. Sin embargo, lejos de realizar un festejo, su familia debió organizar su entierro. El joven murió luego de caer desde la terraza de un edificio de 14 pisos, ubicado en San Miguel, el pasado 30 de mayo. Sucedió en San Miguel, Buenos Aires.

Mientras la Policía investiga el hecho, los familiares de la víctima apuntan a un homicidio y señalan a la exnovia del chico como responsable. La causa quedó caratulada como ‘muerte dudosa’. Carolina Andrada, madre de Matías, explicó a PERFIL que su hijo estaba de novio desde hacía tres meses y duda sobre la hipótesis del suicidio. Por eso, pide que la justicia investigue el hecho.

“Él no presentaba signos de estar mal. Yo no tenía conocimiento de que tenía esta relación con ella. Los amigos declararon que ella le pegaba y lo volvía loco, que hacía escándalos. Ejercía violencia física y psicológica sobre él”. En ese sentido, la mujer detalló que recopiló datos y chats que le envían amigos de su hijo para llevarlos ante la Justicia.

“Presenté todos los chats que voy juntando a la fiscal. El teléfono de la novia no lo pueden peritar porque se le prendió fuego la casa y el celular le estalló ahí. No sé si hay modo de ver que hay ahí. Mi hijo recibió un llamado y se fue”. La chica declaró al día siguiente del hecho, que el joven se despidió de ella a través de WhatsApp. Matías tenía 20 años.

“En la cámara de seguridad de la torre donde vive una amiga de la novia, que ya está en manos de la justicia, se ve cómo él entra al edificio hablando por teléfono por el estacionamiento sin anunciarse por la parte de adelante y se lo ve ingresar a la torre. Yo aporté los datos de ella para que la llame a declarar a esta chica.

Aporto todo a la Fiscalía para que investiguen si fue un accidente, se suicidó o lo tiraron”, completó al tiempo que recordó cómo fueron las horas antes del fatal desenlace, cuando su hijo estuvo en su casa: “Merendó, publicó en Facebook que buscaba auriculares para comprar, mandó mensajes, le entró una llamada y se fue. Dejó dicho que en un rato venía y no volvió más”.

Faltan aún los resultados para saber si mi hijo tenía alcohol en sangre, porque en la terraza encontraron las pertenencias de mi hijo y botellas de alcohol; pero también me dijeron que la chica que vive ahí se junta a beber y a drogarse con un grupo de pibes. A Matías no le gustaba esa junta, pero como la chica era amiga de la novia, capaz por eso estaba ahí”, expresó Andrada.

“Nos mostraron una sola cámara que es la del edificio, pero las de alrededores no las miraron todavía y no sé si lo pidieron o no, eso lo tiene que hacer la Justicia”, reclamó la mujer quien insiste que el joven no estaba solo en la terraza donde ocurrió el hecho, dado que por una cuestión propia del lugar, se puede subir hasta las 17 y él lo habría hecho momentos más tarde, por lo que infiere que alguien “le abrió” la puerta. El joven estaba en pareja desde hacía tres meses. FOTO: Facebook Carolina Andrada Relación violenta.

Andrada aseguró que su hijo se encontraba en una relación tóxica “Ellos iban y venían, le presenté a la fiscal un chat donde ella le decía que todas las veces que mi hijo intentó terminar con ella no lo haga, que eso lo iba a hacer ella. Que él era su capricho. Ella logro que él se fijara en ella”, precisó. Minuto a minuto. La tarde del jueves 30 de mayo Zurita llegó a su casa.

A las 16:30, recibió un llamado. Sus hermanos lo escucharon decir solamente: “Dale, voy para allá. Esperame que ya llego”. Luego, el chico le avisó a su familia que volvería “en un ratito” y se fue. Apenas unas horas después, vecinos encontraron el cuerpo tirado en el piso de la calle Charlone y Pasaje de Indios de la mencionada localidad bonaerense y dieron aviso a la Policía. Los efectivos hallaron las pertenencias del hombre en la terraza de un edificio y manejan la hipótesis de que se habría suicidado lanzándose desde allí. Por las pistas recolectadas desde entonces, la causa está caratulada como “muerte dudosa”.

Cómo reconocer un noviazgo violento en la adolescencia Despedida. “El día 31 mi hijo Matías recibió un llamado a las 16:30, salió y apareció muerto en la calle. Lo tiraron de la terraza. Hoy, en el día de su cumpleaños, acabo de sepultar a mi hijo. Ruego y suplico a quien haya visto o escuchado algo que se comunique conmigo. Muchas no quieren declarar por miedo. Supuestamente, fue su novia quien lo llamó. Ella lo agredía constantemente y llegó a dejarlo hasta marcado”, escribió la madre de Matías en su muro de Facebook y de este modo describió la relación que mantenía su hijo con la pareja.

A su vez, agregó en otra publicación otro mensaje para recordar la fecha en la que el joven hubiera cumplido 21 años. “Hijo hermoso hoy es tu cumpleaños el más duro el más triste el más injusto. Elegí esta foto porque sos mi bebé y tu abuelita será quien te cuide hasta que nos volvamos a juntar. Sé que te arrebataron la vida y me mata saber que no pude protegerte.

Me rompe el alma no haberte disfrutado hijo mío. No por no haberte querido sino por tus ganas de vivir de experimentar de apurarte a ver el mundo ya, por creer que el amor era cosa de poemas y no amor no lo es”. “Quería para vos alguien que te ayude a salir adelante y esa era nuestra diferencia querer siempre lo mejor para vos (…) Te amo y voy hacer justicia por vos.

No voy a descansar hasta llegar a quienes te hicieron esto. Aunque esto no te haga volver a mi pronto, estaremos juntos, vas a tener que aguantarme. Mientras iluminame hijo y no dejes de acompañarme en todo lo que viene(…). Te amo amor mío”, concluyó.

