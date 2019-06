La plataforma “Emplea Mujer” cuenta con más de 500 perfiles laboraless

La plataforma “Emplea Mujer” ya cuenta con 523 inscriptas en el espacio de difusión digital. La herramienta fue presentada el pasado 8 de marzo en el marco de las políticas públicas con perspectiva de género que viene llevando adelante el gobierno de la ciudad.

El objetivo de la iniciativa es crear un red de trabajo femenina que fomente la contratación de servicios brindados por mujeres, tales como electricistas, gasistas, obreras, peluqueras, plomeras, jardineras, artesanas, cocineras-chefs, servicios de limpieza, entre otros, sin límites de rubros, oficios, especialidades o profesiones.

Para participar es necesario ingresar al sitio web www.empleamujer.posadas.gov.ar y registrase con un usuario para poder publicar su perfil con sus datos personales y el detalle de los servicios que ofrece.

De esta forma, posadeños y posadeñas podrán contactar y contratar en forma segura a mujeres capacitadas en diversos oficios y profesiones.

Además, una vez inscriptas, las trabajadoras podrán acceder a una amplia oferta de capacitaciones para fortalecer la incorporación laboral femenina en espacios que históricamente estuvieron reservados para los varones. En ese sentido, la Municipalidad cuenta con convenios con distintas organizaciones como la Asociación “Jardín de los Niños”, la Universidad Popular de Misiones y la Fundación de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

“Estudié un oficio que no es propio de mujeres pero me gusta y lo estoy ejerciendo hace tres años ya. Arreglo aires acondicionados, heladeras y freezers. Me inscribí en esta plataforma para dar difusión a mi trabajo y me fue muy bien. Aconsejo que se sumen porque es una herramienta que le va a servir mucho a las mujeres que no consiguen trabajo”, destacó Fátima Aguirre, técnica en refrigeración.

Por su parte, la directora de Equidad de Género de Posadas, Ángela Ferreira, explicó que “queremos visibilizar la mano de obra calificada de las mujeres y acompañar su proceso de inserción en el mercado laboral actual. Desde que se lanzó la convocatoria las consultas son permanentes. Actualmente, tenemos más de 400 perfiles nuevos que se encuentran en proceso de revisión y formación”.

Para más información, las interesadas pueden acercarse a la Dirección de Equidad de Género, ubicada en calle Junín N° 2470 1º piso, o comunicarse al teléfono 4430994 interno 103 o bien por Facebook en /posadasequidad.