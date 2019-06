“La época nos invita a revisarlo todo”, propone Sergio Elguezabal en sus charlas sobre el cuidado del medio ambiente

Periodista productor y conductor de radio y televisión, su figura trascendió como conductor y productor del programa TN Ecolgía, Sergio Elguezabal estuvo en los estudios de Misiones Online TV donde se refirió al tema que lo está llevando a realizar charlas por todo el país que es el cuidado del medio ambiente y nuestra actitud frente a los cambios permanentes, anque consideró que es “apasionante el tiempo que vivimos”.

Comentó que a través de la Fundación OSDE está recorriendo el país tratando de impulsar conversaciones entre las personas, “nos parece que hace falta encontrarnos y para hablar, por ahí, de temas que no hablamos todos los días. El mundo vive horas frenéticas, como siempre, tiene preocupaciones, como siempre, pero en esta oportunidad está en juego algo más fuerte que es la subsistencia de la propia especie. El calentamiento global y la extinción de un millón de especies próximas hace que estemos muy atentos a ese fenómeno y que necesitemos transformaciones urgentes que van a afectar todos los campos de nuestra vida, para eso necesitamos armonía, pensar juntos y establecer una especie de salto de conciencia que en algunos lugares se está dando y en otros cuesta más, pero es apasionante el tiempo que vivimos”

A las redes sociales las comparó con el nuevo patio, recordando que cuando era chico salía a cazar mariposas en la calle de tierra, que hoy ya no se puede por el peligro de los vehículos, pero que las nuevas generaciones las utilizan. “Somos muchos, vamos a ser 9 mil millones en poco tiempo en el planeta, por lo tanto la comunicación, el encuentro, la creatividad de los jóvenes especialmente empieza a darse en las redes y no es un mundo virtual es un mundo muy real que nos exige tener otro lenguaje desde la comunicación, hablar diferente y también pensar diferente ese otro lenguaje que no estamos tan acostumbrados, pero efectivamente vivimos un tie po abarrotados de información”.

Recordó también que hace 20 años para conseguir una crónica costaba muchos conseguir apenas unos datos, mientras que hoy es al revés, “tenemos mucho y necesitamos saber elegir, darle el enfoque adecuado y que nos sirva como sociedad”, lo que nos lleva a ser cada vez más precisos, más ejecutivos y además buscar otros modos, “tenemos que encontrar como atraer a esas audiencias que antes tenían todo el tiempo del mundo y ahora ese aparato que es el celular donde se informan, compran, se relacionen, ven el mundo de otro modo”.

Agregó que “eso nos obliga a ser más veraces, más transparentes a practicar una empatía con las audiencias que en los últimos años nos tenía un poco adormilados con eso porque trabajar en un diario, un canal de TV tenía como asegurada una audiencia, ahora hay que salir a pescarla y ahí está el desafío de este nuevo tiempo, con nuevas temáticas, con renovados enfoques, es otro modo de contar, hasta otras crónicas”.

“Creo que la época nos invita a revisarlo todo”, enfatizó para destacar sobre la electrónica y la contracara de su utilidad que son los desechos electrónicos que, “necesitamos un rediseño hasta en el modo de alimentarnos, como nos vestimos, en que nos transportamos y la basura es un tema central, los desechos de todo, de la electrónica por ejemplo, en Bs As la cantidad de desechos que se producen por día podrían ocupar la general paz de punta a punta con un camión detrás del otro llevándolos y una parte de esos desechos son los electrónicos. Tengo esperanzas que la tecnología va a ir avanzando en ése sentido”, para mencionar los avnces por ejemplo en las baterías de los autos que ya no son como antes y esperar que los nuevos materiales puedan resolverlo con innovación, tecnología, “hay que estar muy abierto a lo que vaya a pasar con eso, peso es un problema serio de hoy”.

Sobre la deforestación consideró que, “de algún modo estamos matando la fábrica de oxígeno, a veces pienso si los hombres pensamos que vamos a poder inventar una fábrica que la reemplace, la verdad que no. Cuando decimos los montes estamos, entre otras cosas, además de quitarle el hábitat a miles de especies, atentando contra esa fábrica de oxígeno, creo que también eso hay que revisar, de donde viene lo que comemos, como ha sido facturado, quienes trabajaron en eso, si se les pago bien. Con la posibilidad que nos da la tecnología vamos a tener la posibilidad de hacer el seguimiento, yo quiero saber en Buenos Aires donde ha sido facturada la yerba con la que tomo el mate a la tarde con mi familia, quiero saberlo, la tecnología nos da esa posibilidad de darnos esa información y si no pasa hoy pasara mañana en poco tiempo”.

Remarcó sobre los cultivos de alto rendimiento y los agroquímicos de los que necesitan para poder lograrlo, Elguezabal sostuvo que los alimentos van a tener que ser producidos sin veneno, “ningún mercado del mundo, ningún consumidor en el mediano plazo va a aceptar alimentarse con comida que ha sido producida con veneno, es un tema central y debemos tener la capacidad de poder plantearlo y establecer conversaciones sobre esto”.

Agregó más adelante que otro desafío es ver “como construimos un modo de producir y consumir acorde con un planeta finito, un planeta que tiene las dimensiones muy marcadas. Cuando hablamos del ambiente no estamos hablando de una entelequia hablamos del hábitat, de nuestra casa común, la casa está en llama dice esta nena de 16 años Greta Tumbler, conocida en todo el mundo en su lucha por el medio ambiente y representada en todo el mundo, en Argentina también, por tantos jóvenes que dicen a los adultos déjennos un lugar para vivir”

Finalmente consideró que como periodistas, difundir todo esto es “parte de nuestra función, de nuestro propósito, garantizar esas conversaciones nuevas, dese las temáticas, pero también desde los modos en como encaramos la comunicación, poder ser verdaderos articuladores para que la conversación sea ascendente que ayude a ir subiendo a otros estamentos, ojala podamos trabajar por ese objetivo, es mi deseo para este Día del Periodista”.

EP/E.J.