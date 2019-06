Iniciaron los talleres de Cine Joven Comunitario

Con 12 sedes en diferentes puntos de la provincia, el Programa Cine Joven Comunitario inicia una nueva edición, convocando a jóvenes de entre 13 y 18 años interesados en conocer el lenguaje audiovisual y su potencialidad para expresar miradas e intereses colectivos.



“Hoy definimos objetivo y compromisos, luego armamos un corto con las imágenes filmadas por cada uno. Súper motivados”, cuenta Laura Cuba, tallerista de Cine Joven Comunitario en San Vicente.

El programa es impulsado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), a través del área de Producción Comunitaria, y se desarrolla en articulación con municipios y establecimientos educativos. Cuenta, además, con el apoyo técnico y financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Este año buscamos que los jóvenes indaguen en formatos como el de videodanza, videoclip, documental o ficción, pero siempre conscientes de querer contar sus historias cotidianas, lo que está sucediendo en su pueblo, en su barrio, qué le pasa al vecino o al mismo joven”, señala Verónica Fulquet, responsable del área de Producción Comunitaria del IAAviM.

A diferencia de otros talleres, el Cine Joven Comunitario se presenta como una propuesta más integral y abarcativa, que no se reduce a la enseñanza de la producción audiovisual, sino que busca desarrollar en los jóvenes un sentido crítico de lo que se comunica, al tiempo que promueve el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades artísticas de acuerdo a cada perfil. “Hacemos hincapié en que el joven que participe se sienta parte de un equipo de trabajo, no solamente durante el proceso. De este modo, fomentamos las ganas de seguir creando y construyendo luego de que los talleres finalicen. Hay un montón de espacios, internet y el celular son herramientas para poder seguir trabajando sin la necesidad de un equipamiento específico y la guía de la o el profe”, sostiene Fulquet.

Capacitación para los talleristas

Previo al inicio de los talleres, las áreas de Capacitación y Producción Comunitaria del IAAviM, organizaron un espacio de encuentro y formación destinado a los coordinadores de cada taller.

La Prof. Laura Scholler brindó una charla de introducción a la didáctica, pedagogía y temática del año, el director y tallerista Iñaki Echeberria abordó el tema “Diversidad de lenguajes” y Héctor Jaquet, docente y reconocido documentalista misionero, ofreció una charla especializada sobre planificación, desarrollo y evaluación de talleres para la producción y realización audiovisual destinados a jóvenes.

“Me pidieron especialmente este año que les haga el acompañamiento en la parte pedagógica y orientar a los talleristas en cuanto al trabajo de grupo de los chicos, así que trabajamos la teoría sobre cómo funcionan los grupos, los conflictos, cómo establecer acuerdos, objetivos, cómo detectar los líderes, los roles y cómo darse cuenta si el grupo está maduro”, detalla Scholler.

Rocio Kopp, coordinadora de la sede de Puerto Rico, afirma que “estos espacios de preparación para los talleristas son importantes en todo sentido, nos ayudan, nos incentivan siempre. También ayuda el hecho de vernos las caras entre todos, escuchar las diferentes experiencias, ponerlas en común, llevarla a tu localidad, y ver tus propias necesidades o problemas que hayas tenido en los talleres. Esta es mi segunda experiencia, el año pasado fue todo nuevo dando talleres de este tipo. Me encantó, se armó un lindo grupo, me siento re incentivada para seguir este año. Los chicos del año pasado están todos inscriptos nuevamente para volver a empezar, ojalá que también lleguen chicos nuevos”.

Durante el año tendrán lugar otras tres capacitaciones para fortalecer el trabajo de los talleristas. “Estas instancias de formación y encuentro son para mi fundamentales para el programa, porque en lo que es la producción comunitaria, todos nos estamos formando y aprendiendo, el cine comunitario aparece con mucha pasión, pero a veces no tenemos el concepto claro, entonces en estas instancias de capacitación, nos reunimos para contar lo que está pasando en cada lugar, y a su vez llevarnos tips y aprendizaje para poder luego replicar. Son los espacios donde nos unimos para fortalecernos y seguir creciendo”, concluye Fulquet.

¿Donde se dictan los talleres?

✔APOSTOLES / Microcine Municipal / Viernes, 14 a 17 hs

✔CAPIOVI / Centro Integrador Comunitario / Martes, 18 a 21 hs

✔ELDORADO / Dirección de Cultura (Edificio Cristal 2º piso km9) / Jueves, 18 a 21 hs

✔EL SOBERBIO / Punto Digital / Miércoles, 18 a 21 hs

✔GARUHAPÉ / Centro de Capacitación (ex Comisaria) / Miércoles, 18 a 21 hs

✔OBERÁ / Punto Digital (José Ingenieros Esq. Larrea) / Jueves, 17 a 20 hs

✔POSADAS / BOP Nº 17 / Viernes, 9 a 12 hs y sábados de 13 a 15hs (para los que no pueden asistir el viernes)

✔PUERTO RICO / Punto Digital / Viernes, 18 a 21 hs

✔PUERTO ESPERANZA / Centro Cultural (Calle Córdoba 69) / Miércoles, 18 a 21 hs

✔SAN VICENTE / Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario / Martes, 18 a 21 hs

✔SAN PEDRO / EFA / Horarios y días rotativos: viernes 8 a 11 hs – 14 a 17 hs

✔25 DE MAYO / Centro Cultural / 9 a 12 hs

*Todos los talleres son gratuitos, con un encuentro a la semana, concluyendo a finales del mes de septiembre. Como cierre se realiza un encuentro provincial y cada sede autogestiona la exhibición en su comunidad.

(A.S)