El Gobernador Hugo Passalacqua y el Vicegobernador Oscar Herrera Ahuad agasajaron a periodistas

En la víspera del Día del Periodista el Gobierno de Misiones organizó un ágape con periodistas de la provincia. Los anfitriones fueron el Gobernador Hugo Passalacqua y el Vicegobernador Oscar Herrera Ahuad- gobernador electo – y en la oportunidad destacaron la labor de los hombres y mujeres de prensa en Misiones, como así también la necesidad de validar la veracidad de la información que se difunde por los distintos medios.

El encuentro tuvo lugar este mediodía en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y en la oportunidad el Vicegobernador Oscar Herrera Ahuad brindó unas breves palabras.

Más allá de felicitar y reconocer el trabajo periodístico que realizan cientos de hombres y mujeres en la misión de informar, valoró la posibilidad de trabajar en equipo y desde el Gobierno, contar con “tan valiosa herramienta para llegar a los más de 1.300.000 misioneros”.

“Primero queremos desearles un muy feliz día. También agradecerles por ser el nexo entre nosotros entre nuestro esquema de trabajo y la comunidad. Más allá del reconocimiento que podamos hacerles a ustedes, sencillo, de afecto, de cariño, es una oportunidad para considerarlos como gran parte de nuestro equipo de trabajo. Creo que para nosotros contar con ustedes es saber que podemos llegar a los más de 1.300.000 misioneros”, dijo.

A ello agregó un pedido especial referido a las “fake news” o noticias falsas que muchas veces se viralizan no sólo en los medios de prensa sino también a través de las redes sociales.

“Aprovecho la oportunidad para pedirles también que continuemos en este camino trazado. Del respeto, la concordia, el afecto por sobre todas las cosas. Y más que nada que en el día a día en esta construcción siempre y más en este tiempo que hablamos de las fuentes, de las famosas redes y de las noticias que muchas veces no son o que se tergiversan, que ustedes se conviertan justamente en esas fuentes que validen la información real y verdadera para la gente. Me gustó mucho que varios medios y periodistas hayan tomado la decisión de ver cómo se validan las noticias. Yo felicito a quienes han tomado esa decisión y les pido a los que aún no, que se encaminen en eso. Creo que tiene mucha importancia ahora en más en la comunicación que vamos a tener”, aseveró.