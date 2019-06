El triste video de una madre delfín con su cría que recorre el mundo

La naturaleza permite observar hermosos paisajes, exóticas especies e insólitas reacciones animales. Sin embargo, la fauna también emociona a los humanos al sacar a la luz sus instintos de protección o sus sentimientos hacia los suyos.

En este caso, una madre delfín fue capturada por un dron mientras empujaba el cuerpo de su cría muerta en las aguas de Indian Shores, Florida (Estados Unidos).

El video fue publicado por la empresa See Through Canoe en su cuenta de Twitter y allí añadieron: “La madre delfín no está lista para dejar ir a su bebé muerto, y lo empuja a través del canal intracostero”.

Además, en las imágenes se puede ver a otro delfín que nada cerca de la madre e incluso intenta ayudarla en sus intentos de salvar a su pequeña criatura.

A su vez, en la publicación en las redes sociales, aseguran que no pueden confirmar los motivos de la muerte de la cría aunque estiman que pudo haberse tratado de un golpe producido por un bote. “Por favor, no asuman que por el hecho de que los delfines son rápidos, no van a lastimarlos”, advirtieron sobre el final.

Sin embargo, esta no se trata de la primera escena similar que se observa en estos animales. Esto reafirma la hipótesis de las similitudes entre los delfines y los humanos a la hora de afrontar la muerte.

Días atrás, en Filipinas descubrieron una gran cantidad de plásticos en el estómago de una ballena. El uso de plástico desechable es un problema particular en algunos países del sudeste asiático. Un biólogo marino de la zona asegura que la mayoría de las ballenas y delfines examinados en los últimos años han muerto por ingestión de desechos plásticos.

