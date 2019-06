Desde la AOCA sostienen que impulsar el turismo de eventos generaría continuidad de ingresos económicos en el sector

Con el propósito de capacitar a los bureaus de turismo de la provincia, el Director ejecutivo de la Asociación de Organizadores de Congresos y Eventos, Matías Sket afirmó que este segmento que se fortalece entre los meses de junio y diciembre es una oportunidad para que las ciudades que son turísticas per sé y que sufren de temporada baja por el clima puedan tener trabajo continuo.

En el marco de la actualización del Plan Federal de Turismo de Reuniones, la Asociación Argentina de Organizadores de Congresos y Eventos, anunció una serie de capacitaciones para el segundo semestre del año que buscan potenciar el desarrollo de este segmento. La primera reunión en Posadas fue hoy y contó con la ponencia de MatiasSket, director ejecutivo de la AOCA quién, en el caso de Posadas, hizo un diagnóstico de los desafíos y oportunidades que tiene el bureau de esta localidad. En el caso de Puerto Iguazú, también capacitará a los expertos en el sector para continuar con la labor que ya se realiza con el bureau de la ciudad.

“El plan original es del 2007 con un horizonte de 10 años y es por ello que en el 2017 empezamos con un plan operativo que tiene que ver con las capacitaciones que se llevarán en el segundo semestre de este año”, afirmó.

Preciso que en estas reuniones se abordarán cuatro ejes, relacionados con la captación de eventos, el marketing de destinos, el fortalecimiento institucional y la calidad.

Potencial turístico

Para el ejecutivo de la AOCA, la experiencia demuestra que el crecimiento ha sido mayor en las ciudades pequeñas y aquellas que recientemente se están incorporando al mundo de turismo de reuniones.

“Queremos transmitir la potencialidad que tiene cada uno de ellos y hemos visto que uno de los mayores indicadores es que el turismo de reuniones ha crecido. Estamos en casi 6,500 eventos al año a nivel nacional”.

Sket destacó el potencial del turismo de eventos de la ciudad y su importancia en contexto de crisis económica.

“El turismo de reuniones suelene llevarse a cabo entre los meses de junio y diciembre que es casualmente donde tenemos temporada baja en casi todos los destinos, este es un factor cualitativo que no es menor porque más allá del impacto económico, el comportamiento a nivel estacional está demarcado por esos meses y eso hace que uno de los potenciales más grandes de este segmento es complementar la actividad turística convencional que es la de ocio y de placer y generar en los destinos que son turísticos per sé una estacionalidad no tan marcada y un horizonte de doce meses de trabajo”.