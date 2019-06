Pianesi pide internas con el PRO para definir candidatos a diputados nacionales de Cambiemos

El diputado provincial radical que compitiera el domingo como candidato a intendente de Posadas, Ariel Pianesi, consideró “difícil” el resultado electoral y comento que aún están analizando municipio por municipio y circuito por circuito, en el caso de Posadas, para poder realizar un análisis más profundo, destacando además que desde su punto de vista se debe utilizar la herramienta de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para dirimir candidatos a diputados nacionales por la Alianza Cambiemos que integra la UCR con el PRO.

Ariel Pianesi- Radio República

Sostuvo que “en lo personal creo que la difícil situación nacional seguramente tuvo algo que ver, creo que la Ley de Lemas también, esta famosa Ley de Lemas que tanto cuestionamos que te plantea una alternativa dentro del mismo espacio político y termina de alguna manera, no sé si engañando, pero sí confundiendo al electorado y después si, cien por ciento responsabilidad nuestra, por supuesto”.

En diálogo con Radio República, Pianesi agregó que “haciendo un balance del resultado general que no fue el esperado, en lo particular no puedo dejar de decir que nosotros hemos sacado una buena cantidad de votos, fuimos el sub lema de la oposición más votado de toda la provincia con miles de votos y palabras de acompañamiento, así que en lo personal y particular conforme. Hace mucho tiempo que un candidato radical no saca esa cantidad de votos en una elección ejecutiva, por lo menos 20 años, estamos conforme hemos sido el sub lema opositor más votado, pero asumiendo las cosas que tenemos que corregir, que hicimos mal”.

Sobre el resultado final de Posadas y el triunfo de Leonardo Stelatto, el dirigente radical dijo que si se deja de lado la cuestión nacional y la gente que está disconforme, se debe mencionar la Ley de Lemas, “hablemos de la Ley de Lemas que confunde porque hay un gran voto opositor, si se quiere, a la gestión actual del municipio que es lo que venimos planteando y ese voto se lo termina llevando Stelatto, al menos una parte y termina la Renovación logrando su objetivo de polarizar, termina dándote opciones dentro de un mismo partido político, entonces Lalo termina siendo una alternativa a Joaquín (Losada) cuando en realidad pertenecen al mismo espacio político que gobierna la ciudad hace 16 años, pero el resultado es un conjunto de factores, no creo que haya uno solo”.

Agregó que hay gente que seguramente voto enojada con el Gobierno Nacional, “lo sabemos porque es una situación difícil la que se vive, lo tenemos recontra claro, porque lo vimos en la campaña, durante todo el año, sabemos cuál es el clima”.

Respecto a cómo se definirán los candidatos a diputados nacionales de Misiones en Cambiemos, Pianesi consideró que “en principio creo que va a haber PASO, el radicalismo y el PRO utilizaran la herramienta de las PASO para competir dentro del mismo frente, a nivel nacional no está todavía claro que puede pasar”, para agregar que desde su punto de vista son necesarias, “para ampliar la base electoral, creo que es sano, que está bien en este momento de crisis política y económica, creo que Cambiemos se merece dar algunas discusiones y nuestro frente en la provincia tiene que seguir la misma línea, porque no utilizar la herramienta s delas PASO si están para eso y definir las candidaturas en elecciones”.

EP/E.J.