“Espléndido y en campaña”, así se definió Alberto Fernández desde la clínica en donde se encuentra internado

El precandidato presidencial kirchnerista está internado desde el lunes en el Sanatorio Otamendi, donde ingresó por “un cuadro de tos seca y dolor torácico”, según el parte médico.

“Estoy espléndido, no me estresa la campaña”, dijo Alberto Fernández sobre su estado de salud, en medio de su internación en el Sanatorio Otamendi. El precandidato presidencial K explicó que le detectaron “una fuerte inflamación en la pleura” que le provocó un fuerte dolor y aclaró que los resultados de los estudios que le realizaron “fueron normales”.

Fernández se encuentra internado desde el lunes pasado en la clínica porteña, donde se presentó por sus propios medios “con un cuadro de tos seca y dolor torácico, sin otros síntomas asociados”, de acuerdo al parte médico oficial. El informe indica que se decidió que permaneciera en el centro de salud para hacerle diversos estudios, que determinaron que presentaba una inflamación pleural.

“El lunes tuve un día muy agitado, con mucha tos, y me dolía la espalda. Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura”, explicó el dirigente. “No tuve ningún embolia pulmonar, siempre estuve en un cuarto normal y no tuve fiebre”, indicó.

“Estoy espléndido, para alegría de algunos y desgracias de otros”, ironizó Fernández, que aseguró que nunca trató de “tapar” el tema. “He sido muy transparente desde el primer día sobre mi salud”, indicó el dirigente en una entrevista con Radio Continental.

