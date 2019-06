Ángel Di María: “Voy a estar en la Selección hasta que pueda lograr algo”

Ángel Di María no se resigna y va detrás del sueño de conseguir un título con la Argentina. “Nunca hay que bajar los brazos. Cuando no me citen más se cerrará la puerta de la Selección, yo jamás la voy a cerrar”, aseguró el zurdo.

Hay que ir detrás de los sueños y tratar de cumplirlos. Y Angel Di María insiste, no se resigna y sigue peleando para conseguir su gran anhelo, ganar un título con la Selección Argentina. “Uno quiere ganar algo con esta camiseta. Gané con la Sub 20, los Juegos Olímpicos, y algo único Uno sueña cada día con lograr algo con la Mayor porque será mucho más importate, por eso uno sigue intentado”, contó Angelito a días del arranque de la Copa América 2019.

El zurdo del PSG sabe que para estar en la Selección debe mantener un alto nivel (lo cual demostró en el equipo parisino). Y mientras lo llamen, seguirá viniendo. “Sigo estando en los mejores clubes de Europa, y voy a estar acá hasta el día que pueda lograr algo, cuando no me citen más se cerrará la puerta, yo jamás la voy a cerrar”, aseguró en diálogo con Fox Sports Radio.

Pensando ya en la Copa América que para la Argentina arrancará contra Colombia el 15 de junio (en el Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía), dijo que “de arranque será difícil, porque tener a Colombia primer partido es complicado, porque es un partido de cuartos o de semifinal. Pero es lo que tocó y tenemos que hacer lo mejor para sacarlo adelante”.

* Sobre el Mundial de Rusia: “Hay varias cosas que no se pueden repetir de Rusia. Lo principal es lo que se está haciendo ahora: hay un buen ambiente en el grupo y que no haya problemas es fundamental… En el Mundial fue difícil todo desde el primer día, entramos al Mundial muy justos, gracias a Leo (Messi), todo eso influyó para que las cosas no salieran bien. Con Francia sabíamos que las cosas no estaban bien, tuvimos chances de pasar pero terminó como tenía que terminar”.

* Menotti: “Hablé poco con él. Pero estoy muy feliz de haberlo conocido. Lo escuché notas bancándome, que salga de él es increíble, inolvidable. Le agradecí todas sus palabras…”.

Fuente: Olé

(EB)