Detuvieron a “El Gordo Bubu”, el hombre acusado de prender fuego a dos indigentes que dormían en la calle

Tras un allanamiento realizado en Mataderos provincia de Buenos Aires, la Policía de la Ciudad detuvo este domingo al hombre acusado de haber prendido fuego a dos indigentes que dormían en la calle, y luego subir el video a las redes sociales.

El operativo se realizó en la casa del tío del presunto agresor, donde el hombre se estaba escondiendo. El detenido se llama Damián Jorge Calabró, alias “El Gordo Bubu”, que es el sobrenombre que usa en sus redes sociales.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad informaron a Clarín que el hombre tiene alrededor de 40 años y que vive en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Era empleado de una heladería de la zona.

“Ahora está en la indagatoria. Vamos a tener más referencias personales de él. Por ahora solo teníamos vinculaciones por las redes sociales”, dijo Enrique Del Carril, director de investigaciones de la Fiscalía.

Ante la consulta de si tiene antecedentes, Del Carril responde que “nosotros hicimos en la investigación un nominativo, es decir, solo por el nombre. Y por el nombre no tenía. Pero eso no quiere decir que no tenga por las huellas, por el DNI, o que haya usado otro nombre. Con las huellas pueden salir cosas. Así que no descarto todavía que haya antecedentes”.

Respecto a si es la primera vez que Calabró intenta quemar a una persona, Del Carril señala que “hicimos un rastreo de ese tipo de cosas y no vimos que perteneciera a alguna estructura que proclamara este odio”.

“De hecho, todavía no estamos muy seguros de si esto se debió a una cosa personal o a un crimen de odio”, continúa Del Carril, sobre las dos hipótesis que manejan los investigadores. “Puede deberse a que ya tenía ese odio o a que alguna circunstancia le disparó algo”, remata. Una de las hipótesis que se manejaba es que podría haberlo atacado como represalia por una seria de robos menores que le atribuían al indigente.

Calabró fue trasladado este lunes por la mañana a la Fiscalía para ser informado de la acusación que pesa en su contra y las pruebas reunidas hasta el momento.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 39, a cargo del doctor Gonzalo Viña, inició la investigación el 22 de mayo, cuando se hizo público un video en el que se veía el cruel ataque. En las primeras 48 horas, los investigadores de la Fiscalía y de la Policía de la Ciudad lograron identificar al autor del delito. Sin embargo, su paradero era desconocido.

Luego se descubrió que Calabró se escondía en una vivienda del barrio de Mataderos, que pertenece a su tío. La Fiscalía solicitó el 2 de junio el allanamiento para detener el imputado y el Juzgado dictó la orden.

Damián “el Gordo Bubu” Calabró enfrenta ahora una acusación por una posible tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía. El Ministerio Público Fiscal espera novedades sobre el avance del proceso en las próximas 24 horas.

Las víctimas –cuya identidad se resguarda para preservar su intimidad- sólo sufrieron lesiones menores y sus vidas no corren riesgo.

