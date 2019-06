MisionesVota: Closs emitió votó y dijo que las expectativas se da en torno a la gran participación de la gente

El senador Nacional por Misiones, Maurice Closs emitió su voto en la localidad de Aristóbulo del Valle en la escuela de Comercio N°13. Dijo que las expectativas en estos comicios provinciales “son de una alta participación de la gente”.

Maurice Closs en Radio Libertad.

Asimismo dijo que lo importante es la participación de la gente “el clima ayuda, es bueno esto de que se vote en muchas escuelas, que la cantidad de gente votando en las mesas se reduce y se evita aglomeraciones, son cosas buenas e importante en una jornada democrática”, sostuvo.

Consultado sobre la lectura nacional sobre las elecciones provinciales dijo que “si hay elecciones que son bien focalizadas son las misioneras, cualquier otro lectura nacional que pretenda hacerse, no hay dudas de que no es así”.

En cuanto a qué opina sobre las declaraciones del candidato a Gobernador sobre que las elecciones en Misiones son netamente provinciales y que no se puede trasponer a la cuestión nacional dijo “si hay elecciones que son bien focalizadas y provinciales son las misioneras, acá no hay nadie que pueda aparecer ni vencedor, ni vencido, cualquiera que a nivel nacional pretenda hacer cualquier otra lectura de eso, sin duda que no es así”, declaró.

En esa línea agregó que “Si bien Cambiemos en la provincia tiene una afinidad nacional, pero el Frente Renovador tiene una independencia total y absoluta de cualquier movimiento nacional hasta el día de hoy, y sin lugar a duda lo vamos a seguir manteniendo en esa líneas”.

En cuanto a las elecciones nacionales indicó que “hay dos pasos el jurídico el 12 de junio y el de los candidatos el 22, pero para eso se tiene que acomodar las cosas a nivel nacional, pero el modelo misionero que tenemos nosotros es lo importante, la jornada de hoy”.