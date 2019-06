Más de 900 mil misioneros elegirán hoy Gobernador, diputados provinciales e intendente y concejales en los 76 municipios

Cuatro frentes presentaron candidatos a gobernador y vice y 623 sublemas competirán en los 76 municipios. El Frente Renovador, partido provincial que gobierna desde 2003, ubicó al actual vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad, en el lugar más preponderante de su boleta. Por Cambiemos competirá el senador y presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, el Frente PAyS propone al abogado Isaac Lenguaza y por el Partido Obrero disputará la gobernación Olga Aguirre.

Poco más de 907 mil misioneros habilitados para votar, de los cuales 280 mil son jóvenes de entre 18 y 30 años y casi 30 mil son adolescentes de 16 o 17 años, elegirán este domingo gobernador y vice, 20 diputados provinciales, intendentes y concejales en los 76 municipios y defensores del pueblo en algunos de ellos. Rige la ley de lemas en las elecciones comunales, lo que permite que varias listas compitan dentro del mismo frente. En total participarán 627 sublemas que presentaron casi 5.800 aspirantes a concejal, entre titulares y suplentes, lo que elevó la cantidad total de candidatos en disputa a más de 6.500.

Como hace mucho tiempo no ocurría, la atención de todo el país estará focalizada en Misiones. Cambiemos se enfrenta a la posibilidad cierta de sumar un nuevo traspié, que sería el décimo del año, aunque esta vez tendrá la atenuante de que el PJ no participa de manera directa en ninguna de sus formas. Es decir que si el oficialismo nacional anota en Misiones su décima derrota, le quedará al menos el alivio de no haber caído a manos de ninguno de sus competidores en la carrera nacional.

Como ocurriera en Córdoba o en Neuquén, en Misiones se enfrenta un oficialismo con fuerte identidad provincial –en este caso el Frente Renovador- y respaldado por una gestión que en términos generales es bien valorada por una amplia mayoría del electorado, contra la oferta electoral de Cambiemos directamente alineada al Ejecutivo nacional.

Si bien el Frente Renovador participa formalmente de Alternativa Federal, este año sus dirigentes no participaron de ninguna de las reuniones convocadas desde este espacio nacional y mantuvieron centrada su atención en la cuestión provincial. Si como indican las encuestas, el domingo vuelve a ganar por amplio margen el oficialismo misionero, la atención estará puesta en el posicionamiento que adopte la renovación en la disputa por la presidencia.

Desde ese frente dejaron entrever que eso no cambiará demasiado después del domingo. “No hay apuro ni necesidad de alinearse con ningún espacio porque el poder de la renovación está en los misioneros”, afirman desde ese espacio.

Las estimaciones

Los números que manejan las encuestadoras en la última semana de campaña anticipan una clara victoria del Frente Renovador a escala provincial, pronóstico que comparten incluso los dirigentes de la oposición. El horizonte de incertidumbre se acota entonces a lo que pudiera ocurrir en un puñado de municipios en los que partidos opositores obtuvieron buenos resultados en 2017.

Posadas es uno de los territorios en disputa. Como en el resto de los municipios el intendente es del Frente Renovador. Se trata de Joaquín Losada, hijo del expresidente del Senado, Mario Losada. Este año buscará la reelección y es el candidato que mejor mide en las últimas encuestas.

En las legislativas de 2017 Cambiemos había ganado en la capital provincial, lo que generó expectativas en ese espacio de cara a las elecciones a intendente. Pero la caída de la imagen del Gobierno nacional bajó las acciones de esa alianza también en la capital misionera y eso se reflejó en las encuestas que hoy ubican a Cambiemos varios puntos por debajo de la renovación.

Los números de las encuestadoras indican que las mayores posibilidades para Cambiemos de ganar una intendencia están en Puerto Iguazú, tierra de las Cataratas. Se trata de un municipio que vive del turismo, una actividad que no sintió la crisis económica nacional con la misma crudeza que la sintieron las demás, gracias a medidas acertadas como la apertura de los cielos que permitió la llegada de más vuelos y una serie de inversiones en hotelería que llegaron en los últimos años.

Para el Frente PAyS las expectativas están centradas en algunos municipios de la zona del Alto Uruguay, como San Vicente y Pozo Azul, donde este espacio político concentró su acción política desde su nacimiento

Los candidatos y los frentes

Misiones es gobernada desde 2003 por el Frente Renovador, un espacio que nació en un momento de crisis para los partidos tradicionales -poco después de la debacle de diciembre de 2001- y supo consolidarse con el correr de los años al punto de construir hegemonía a fuerza de buenas elecciones. Actualmente tiene no solamente la gobernación, sino también todas las intendencias y mayoría propia en la Legislatura provincial. El primero en llegar a la gobernación bajo ese signo político fue Carlos Rovira, quien ocupa la presidencia de la Legislatura provincial desde 2007, lo sucedió el actual senador Maurice Closs y a él Hugo Passalacqua, quien fuera su vicegobernador.

En esta oportunidad la renovación repitió la estrategia de promover al vicegobernador, lo que llevó Oscar Herrera Ahuad, el actual número dos de Passalacqua, a convertirse en candidato a gobernador. Herrera Ahuad es un médico pediatra de 46 años que comenzó como médico rural y después supo destacarse como director del hospital de San Pedro, lo que lo llevó a ser convocado en 2011 por el exgobernador Maurice Closs como ministro de Salud.

Lo acompaña en la fórmula Carlos Arce, también profesional de la medicina, de 59 años. Antes de comenzar su carrera política ya era uno de los especialistas más destacados de la región en tratamiento de patologías mamarias. Fue jefe de residentes en el Hospital Juan Fernández de Buenos Aires y docente de la cátedra de ginecología de la UBA. Estuvo dedicado exclusivamente a la medicina hasta 2016, cuando ingresó a la política como presidente del IPS por designación del gobernador Hugo Passalacqua.

La fórmula de la renovación tiene la característica de estar integrada por dos personas relativamente jóvenes, que comparten un perfil profesional sólido y que no cuentan con largas historias de militancia política tradicional.

La segunda fuerza en Misiones es el frente Juntos por el Cambio, la versión local de Cambiemos, que además de los partidos que integran esa alianza a escala nacional suma al espacio de Pedro Puerta, hijo del exgobernador y actual embajador Ramón Puerta.

A diferencia de la fórmula renovadora, la de este espacio sí está integrada por hombres con largas trayectorias en la política. El candidato a gobernador es Humberto Schiavoni, que se inició en política a inicios de los 90 como subsecretario de Economía del entonces gobernador Ramón Puerta, quien lo designó como Coordinador de Gabinete durante su breve presidencia en diciembre de 2001.

De la mano de Puerta se acercó a Mauricio Macri, que lo llevó a presidir la Corporación Buenos Aires Sur de 2007 a 2015 y desde 2012 a presidir el Consejo Nacional del PRO. Cuando asumió Macri fue designado director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, cargo que ocupó hasta 2017 cuando resultó electo senador.

El vice de Schiavoni es Luis Pastori, contador y profesor universitario de 67 años. Inició su carrera política en 1979 con el cargo de secretario de Hacienda municipal de Montecarlo. Desde hace casi 40 años está en la política con distintos cargos provinciales y nacionales. Fue diputado provincial y acumula dos períodos como diputado nacional por la UCR, partido por el cual fue candidato en numerosas oportunidades.

El Frente Popular Agrario y Social o Frente PAyS es la tercera fuerza. Se trata de un partido que nació con un perfil fuertemente rural que desde hace un par de elecciones busca ampliar su presencia en los grandes centros urbanos. Tiene buen caudal de votos en municipios del Alto Uruguay donde la actividad tabacalera es importante, pero hasta ahora nunca ganó una intendencia, situación que se propone revertir el domingo.

La fórmula del Frente PAyS está encabezada por Isaac Lenguaza, posadeño, abogado de 58 años y diputado provincial, además de expresidente del Colegio de Abogados de Misiones. Lo secunda Héctor “Cacho” Bárbaro, docente y dirigente rural proveniente del sector tabacalero. En 2005 fue electo diputado provincial por el Frente Renovador, partido del que se alejó dos años después para fundar su propio espacio, el Partido Agrario y Social (PAyS).

En paralelo o como parte de su carrera política, llevó adelante una activa militancia como dirigente rural, que lo llevó a fundar la asociación tabacalera ACTIM, uno de los tres gremios oficiales de productores de esa actividad. Fue cuestionado en varias oportunidades por incentivar cortes de ruta.

El cuarto frente que competirá el domingo es el Partido Obrero, que lleva a Olga Aguirre como candidata a gobernadora, docente y abogada con militancia feminista y de defensa a los trabajadores. Su candidato a vice es Eduardo Cantero, docente y militante sindicalista.

JRC