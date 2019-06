Hugo Passalacqua: “Acá no hay grieta, esto es misionerismo puro”

El gobernador de la provincia de Misiones y electo diputado provincial se aferró como nunca al concepto “misionerista” que pregona el Frente Renovador y agradeció los elogios de Carlos Rovira: “nunca hubiera sido gobernador si no fuera por él”.

Exultante, casi sin voz por una campaña corta pero muy intensa, un carismático Hugo Passalacqua enfrentó los micrófonos en la Casa del Militante en Posadas, sin olvidar una frase que se transformó en una marca registrada: “la cosa no está fácil y no está fácil mismo”, respondió enseguida cuando funcionarios y allegados le gritaban a la distancia. Es que el actual gobernador de Misiones y a partir del 10 de diciembre, diputado provincial se apoyó un concepto bien claro que se transformó en mensaje para el exterior: “acá no hay grieta, esto es misionerismo puro”, respondiendo tácitamente a las innumerables consultas de periodistas nacionales, que durante toda la jornada buscaban “el posicionamiento” de Misiones, ante el escenario nacional.

Passalacqua atribuyó el “triunfo histórico” elogiando la fórmula y explicó que “voté a Carlos (Arce) y Oscar (Herrera) porque desde el 11 de diciembre yo voy a ser un ciudadano más y realmente me siento representados por ellos”.

Tuvo tiempo además para devolver gentilezas, tras las sorprendentes palabras de Rovira quien lanzó una frase que retumbó: “sé que se quedaron con ganas de un poco más de Hugo como gobernador, pero si los misioneros quieren, dentro de 4 años se puede dar”. A lo que Passalacqua respondió: “todos los que estamos en este espacio somos productos de una construcción que se inició con el llamado de Carlos Rovira”. Y remató diciendo: “yo nunca hubiera sido gobernador si no fuera por Carlos Rovira”.

El docente obereño atribuyó estos resultados al mensaje que se envía desde el espacio político al que pertenece: “Es un mensaje de paz, de cariño, de contención, que la cosa no está para pelearnos fácilmente, que había que empujar

todos juntos…y así lo hicimos y el pueblo observó que hicimos todo lo que pudimos”. completó.