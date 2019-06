Claudio Filippa: “Creo que hoy voy a pasar a la historia y eso será a pesar de las críticas desmesuradas”

El actual intendente de Puerto Iguazú y candidato a la reelección por la Renovación explica que a pesar de una accidentada campaña, ve con esperanza la reelección y posicionarse como el intendente con más años en el cargo. No obstante, cree que en los próximos años aparecerán nuevas figuras en la política.

Claudio Filippa- Radio Libertad

Hoy en horas de la mañana, Claudio Filippa, actual candidato a la reelección por intendencia de Puerto Iguazú emitió su voto, no sin antes invitar a la ciudadanía a acercarse a las urnas y ejercer su derecho.“Estoy muy contento y orgulloso de lo que es la democracia y la participación masiva de la gente volcándose a las distintas escuelas de la comunidad (…) no hay nada más sublime que la participación de la gente . Ellos son dueños de los votos y esto representan una gran fiesta cívica”.

El político explicó su deseo de afianzarse en el cargo como una manera de contribuir a lo que Puerto Iguazú le ha bridnado “La vida sigue pasando, mis hijos están grandes, le di mucho a la comunidad y quiero seguir. Todavía tengo pilas por eso me estoy presentando, pero creo también que este año que se viene también aparecerán nuevas figuras, nuevos participantes, quienes tendrán la oportunidad de lo que es llevar una gestión comunal y eso es lindo porque engrandece la democracia y le da la oportunidad a las personas que se puedan presentar”.

Controversias

Frente a su accidentada campaña, Filippa sostienen que una persona debe hacerse responsable de sus acciones, pero resaltó que hubo mucha gente “bastante emotiva y sanguínea que se toman las cosas muy a pecho y actúan de una manera que no corresponde”.

Como se recuerda, la cronista Norma Devechi había presentado una causa penal por amenazas y violencia de género contra el alcalde Claudio Filippa, que fue desestimada por el cuestionado juez de instrucción 3, Martín Brites . Hace unos días, la periodista señaló que hay una cuestión política que frena la decisión del magistrado, que aún no informó a la parte acusadora, si acepta o no la apelación contra el archivo del expediente.

A pesar de estos incidentes en plena campaña el actual intendente de Iguazú se vocea entre los favoritos.

Balance

En relación a su gestión, el político afirmó que no tiene de qué arrepentirse, porque en los cuatro años donde Marcelo Sánchez, asumió el liderazgo del Puerto Iguazú, (Filippa) tuvo tiempo de reflexionar. “La autocrítica que me hice en esos años me sirvió muchísimo para mejorar esta gestión, gestionando obras, administrando los recursos, a veces también es bueno hacernos la autocrítica para mejorar”.

Al ser consultado sobre sus expectativas al poder convertirse en el candidato con más años en el liderazgo, el actual intendente sostuvo: “Tengo esperanza que esto suceda hoy y yo creo que voy a pasar a la historia y esto demuestra que ante críticas desmesuradas la gente nos acompaña y nos quiere mucho”.

SPM