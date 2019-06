Santa Fe: una maestra le ató las manos a la silla a una nena con autismo

La mamá de una nena de 12 años con autismo denunció que en el colegio le ataron las manos a una silla y la maestra se justificó diciendo que “era un juego”. La docente ya fue separada de su cargo.

Sucedió el martes en la escuela especial N° 2044 “Mario Camilo Vitalone” ubicada en Casilda, en el sur de la provincia de Santa Fe. La madre arribó en forma sorpresiva al establecimiento educativo y encontró a su hija en esa situación.

“Ayer la quiero retirar de la escuela y veo que tenía las manitos atadas. Ella quería soltarse, pero no podía. Tenía muchas vueltas de cintas”, publicó Sandra Santa Cruz en su perfil de Facebook.

“Me mira la maestra, y me dice que es un juego. En un juego te tenés que divertir, no sufrir. Ella me estiró las dos manos para que la suelte. Fue ahí cuando la maestra la soltó”, siguió la mujer.

“Me la llevé. Entré al auto y empecé a llorar y sentirme culpable por no reaccionar ahí. Nunca más quiero que esta maestra esté en contacto con ningún niño especial. Hasta las últimas consecuencias voy llegar. Yo amo a mi hija más que nada en este mundo”, concluyó la mujer en su posteo.

La docente ya fue separada del cargo y el caso se encuentra en manos del Ministerio de Educación, que trabaja en la investigación de los hechos.

