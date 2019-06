La ANMAT prohibió un polvo chino mata cucarachas

El cucarachicida, que entró de contrabando al país y no está aprobado por el organismo de control, se sigue consiguiendo en sitios de compras on line y supermercados chinos.

Aerosoles insecticidas, jeringas con geles, pastillas fumigadoras, pulverizadores y atrapadores con cebo. A pesar que los productos para matar a las cucarachas se multiplican en el mercado, hay un polvo “ilegal” de procedencia china que es furor por su alto poder exterminador.

Se trata del cucarachicida “Mie Zhang Qing”, que fue sacado de circulación por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en junio de 2016. Sin embargo, se sigue consiguiendo en sitios de Internet y supermercados chinos; y quienes lo utilizan resaltan su “efectividad” en la redes sociales.

El cuestionado producto, que se ofrece en sobres de 2 gramos, no alerta sobre su composición química y solo está rotulado en idioma chino. Suele venir en dos presentaciones: una partida tiene su envoltorio en color dorado y la otra posee su fondo blanco con los bordes dorados. Pero más allá de estas distinciones, el cucarachicida es el mismo y la ANMAT prohibió su uso y comercialización en todo el país.

“La ANMAT informa a la población que ha detectado en el mercado la venta de productos cucarachicidas en polvo, de origen chino, que no poseen el registro correspondiente ante esta Administración. Por lo expuesto, esta Administración Nacional recomienda abstenerse de adquirir este tipo de productos, cuyos rótulos no estén en idioma castellano y que no cuenten con los datos correspondientes de registro ante la ANMAT (número de RNE y RNPUD)”, alertaba el comunicado oficial emitido más de dos años atrás.

La resolución oficial se produjo luego de la denuncia de varias empresas que comercializan productos similares ante la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) y de un informe de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

En ese documento, el hospital alertó sobre el caso de un bebé de 21 meses de edad que había ingerido una gran cantidad de ese producto; que su familia había adquirido en un supermercado del barrio porteño de Villa Soldati.

