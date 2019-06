Guaraní y Central Norte por el ascenso y en principio sin hinchas visitantes

Si bien desde Misiones y bajo la palabra del presidente franjeado, Patricio Vedoya, aún no está definido si habrá salteños en Villa Sarita, en medios de la provincia de Salta ya dan por asentado que Guaraní y Central Norte jugarán la final por el ascenso al torneo Federal A sin público visitante. El primer duelo será el domingo 9 de junio en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. La revancha siete días después en el Padre Martearena.

Cabe destacar que el estadio de Guaraní tiene una capacidad para doce mil personas y promete lucir un gran marco el próximo domingo cuando se abra la serie final entre La Franja y Central Norte. Las idas y vueltas por la fecha del partido y algunas polémicas más, hicieron que poco se hable de fútbol y por estas horas, a una semana del choque en la tierra colorada, no es la excepción.

Todavía no se sabe a ciencia cierta si los salteños podrán asistir a Villa Sarita y desde Salta sin embargo ya confirman que no habrá hinchas de Guaraní en la revancha. El presidente franjeado explicó que está esperando la palabra de la Policía que es la que debe garantizar la seguridad en caso de que haya hinchas del equipo rival. Se sabrá recién el lunes ya que desde la fuerza de seguridad provincial están muy abocados a las elecciones a celebrarse mañana en todo el territorio misionero.

En el último partido de local de Guaraní frente a Sol de América de Formosa, la cancha lució un marco acorde a una final y contra Central Norte no se espera menos. De todas maneras, en un principio la idea de la dirigencia misionera, era otorgale a los hincha de Central Norte unas 400 localidades pero ese número sería insuficiente para la cantidad de hinchas que deseaban viajar al litoral para brindarle su aliento al equipo de Ezequiel Medrán. Ante ese descontento y evitando recibir cualquier tipo de cuestionamientos, se podría optar por no darle ningún cupo, lógicamente eso desencadenará en que tampoco podrán ir los hinchas franjeados a la revancha en Salta.

Un medio periodistico salteño asegura que para el partido de vuelta, la comisión directiva de Central Norte ya dispuso que no se recibirá a público visitante, por lo que el estadio Martearena será pura y exclusivamente para los hinchas del cuervo.