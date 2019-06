El Liverpool es el nuevo campeón de la Champions League : derrotó  2 a 0 al Tottenham 

El buen equipo de Klopp se quedó con la Champions al vencer 2-0 al Tottenham de Pochettino con goles de Salah y Origi. Hace un año habían perdido la final contra Real Madrid y hoy festejan.

Liverpool es campeón de la Champions League.. El equipo de Jürgen Klopp golpeó muy rápido: cuando iban apenas 23 segundos, el árbitro marcó penal por una mano de Sissoko, que Mohamed Salah cambió por gol.

Es la segunda vez que Liverpool intenta obtener la ‘Orejona’ (tiene cuatro Copas de Europa, su edición anterior) mientras que para el Tottenham (con Mauricio Pochettino como entrenador) es la primera vez que llega a una final de Copa de Europa en sus más de 130 años de historia.

Luego del gol tempranero, Tottenham quiso ponerse de pie, pero no le fue nada fácil. El conjunto de Pochettino comenzó a controlar la pelota, aunque no podía avanzar. Con su rival bien parado y listo para salir rápido de contra, los Spurs iban metro a metro, preocupados por no equivocarse.

El segundo tiempo los Spurs aceleraron un poco más. Necesitaba un gol que le permitiera volver a jugar con paciencia. Liverpool, mientras tanto, retrocedía cada vez más. Harry Kane, la gran figura, no recibía cómodo la pelota y quedaba siempre marcado por el eficiente engranaje que propuso Klopp.

A los 20 minutos del segunda parte, Pochettino mandó a la cancha a Lucas Moura, para tratar de romper la estructura de su rival, que cada vez se hacía más firme. El brasileño se convirtió en esta edición de la Champions League en una pieza clave, sobre todo en los momentos más calientes de los partidos.

Con la cabeza puesta en el ataque, Tottenham descuidó su última línea y así fue que los Reds cerraron la faena con un tanto de Origi. Ya no quedaba nada más por hacer: el poderoso Liverpool ganó la Champions.