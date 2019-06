El dólar trepó 45 centavos, en Posadas se vende a $45,90

(ex zona de no intervención), tal como lo anunció a fines del mes pasado – con el aval del FMI -, más allá de que aún no hizo uso de esta facultad.

Y por su supuesto, influyeron las altas tasas de interés en pesos, que si bien bajaron en el mes, terminaron por encima del 70% anual.

En otras palabras, el tipo de cambio local presentó una “llamativa estabilidad” que contrastó con las fuertes fluctuaciones del resto de las monedas en el mundo, presionadas por “contexto internacional complejo”, dada la guerra comercial entre EEUU y China (con características cambiantes), resaltaron en el mercado. Así, el peso argentino fue una de las monedas que menos se devaluó en mayo a nivel internacional.

Con el leve avance registrado este mes, el incremento del dólar en los primeros cinco meses del año alcanzó el 18,7%, después de caer 1,3% en enero, de subir un 4,8% en febrero, un 11% en marzo, y un 2,2% en abril.

Por su parte, en el mercado donde participan los grandes jugadores, la moneda estadounidense ascendió 21 centavos a $ 44,76 ante una mayor demanda por cobertura.

En consecuencia, anotó un ascenso mensual de 61 centavos (+1,4%), y una apreciación anual del 18,7%.

La moneda estadounidense operó este viernes con significativa volatilidad en una rueda en la que los cambios de tendencia y de precios fueron la característica principal, en un escenario influído por el cierre de mes y con buen volumen de negocios (u$s 1.048,5 millones, un 8% menos que el jueves, jornada en la que se alcanzó el monto máximo operado en 2019).



Luego de un arranque firme con precios en alza, (tocó los $ 45), se instaló una corriente vendedora que rápidamente abortó la suba inicial haciendo declinar los valores hasta marcar un mínimo diario de $ 44,65, diez centavos arriba del cierre anterior.

A partir de allí, la cotización se movió con tendencia indefinida, alternando fuertes subas con simétricas bajas y con los precios moviéndose sin un rumbo determinado.

La fuerza compradora los llevó a tocar máximos en los $ 45,05, un valor que no pudo sostenerse en el resto de la sesión.

Con mucha volatilidad, los precios oscilaron dentro de un amplio rango de fluctuación, con una caída final que los acomodó en un nivel más elevado que el registrado en el cierre de ayer.

Como es habitual, el BCRA efectuó dos subastas de divisas por u$s 30 millones cada una, a cuenta del Ministerio de Hacienda. En la primera licitación el precio promedio fue de $ 44,86, mientras que en la segunda el valor promedio fue de $ 44,877.

Fuente: Ámbito