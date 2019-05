Viernes inestable, con mejora del tiempo a partir de mañana en toda la provincia

RELACIONADAS Un fuerte sismo sacude a El Salvador y hay alerta de tsunami

Un frente frío polar ingresa a la región, generando lloviznas matinales en zonas sur, lluvias en el centro y tormentas en zona norte. Las precipitaciones podrían ser intensas en zona norte, la mejora definitiva comenzaría desde media mañana en zona sur y por la noche en las demás zonas.

Precipitaciones: Entre 2 y 4 mm en zona sur, entre 10 y 20 mm en el centro y entre 40 y 60 mm en zona norte. No se descartan lluvias superiores en zona norte pudiendo generar inundaciones repentinas.

Vientos: Predominantes del sur-sureste, moderados de hasta 45km/h, sin descartar ráfagas superiores en forma puntual en zona norte

Temperaturas: Descenso continuado de las temperaturas. La máxima prevista en la provincia es de 23ºC en Eldorado y la mínima es de 14ºC en Apóstoles.

Sábado 01 de junio

El ingreso constante de aire de origen polar dejará una sensación de frío durante todo el día. Se espera cielo parcialmente nublado en el sur y mayormente nublado en las demás zonas de la provincia.

Precipitaciones: No se esperan precipitaciones para esta jornada.

Vientos: Predominantes del sureste, con intensidad moderada de hasta 37 km/h.

Temperaturas: Jornada fresca. La máxima esperada en la provincia es de 23ºC en Puerto Iguazú y la mínima es de 12ºC en San Javier.

Domingo 02 de junio

Clima templado y húmedo, con nubosidad más importante en zonas norte-centro y con mayor presencia de sol en zona sur. No se descartan nieblas y neblinas reduciendo la visibilidad.

Precipitaciones: No se esperan precipitaciones.

Vientos: Predominantes del sureste con intensidad moderada de hasta 40km/h.

Temperaturas: Templadas. La máxima prevista en la provincia es de 22ºC en Wanda y la mínima es de 11ºC en San Vicente.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.