Viral en redes sociales: un perro se convirtió en el padre adoptivo de seis patitos

Jeremy Goldsmith, director del castillo de Mountfitchet , dijo: “Tomó su papel como un pato al agua.

“Fred tiene una naturaleza absolutamente maravillosa. Ellos lo aman absolutamente”.

La pandilla de patitos había sido dejada atrás por su madre, un pato Muscovy, después de que ella se fue con seis de sus hermanos.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Fred interviniera con algo de TLC. Una vez que se le mostró a los huérfanos, el perro devoto se tumbó a su alrededor para mantenerlos calientes, y no pasó mucho tiempo antes de que los pájaros se posaran en su espalda, con uno de ellos juguetonamente posado en su cabeza.Goldsmith agregó: “Fred indicó de inmediato que no habría posibilidad de esquivar sus obligaciones cuando se estableciera alrededor de ellos.

“En cuestión de minutos, los patitos aceptaron a su nueva mamá de aspecto extraño y estaban escalando sobre él”.