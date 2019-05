Paritaria de Comercio: se cerró un aumento del 30 por ciento 

Benigno Gómez, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Posadas informó que este martes por la tarde se cerró una paritaria cercana al 30%, así mismo estableció que es un importante porcentaje para los trabajadores, teniendo en cuenta por la situación en la que están pasando las empresas y la fuerte caída del consumo.

Benigno Gómez en Radio Libertad.

La paritaria más grande del país estará a disposición para cerca de un millón de empleados de comercio en la Argentina.

El secretario comunicó que en mayo y junio se cobrarán los primeros 4,5%, luego en agosto y septiembre, hasta llegar al 30% que será en febrero aproximadamente. Además revisarán que la inflación no supera al monto pactado, y en caso de que supere al 30%, se incrementará el porcentaje que quedó atrás. Esta revisión sería en enero del 2020.

Con respecto a los 47,6% de inflación del 2018 y teniendo una perdida cercana al 8% con las paritarias, explicó que lograron acomodarse de alguna manera, con los bonos a fin de año que el Estado pidió al empresario privado que otorgue.

Por otra parte sostuvo que el paro realizado este miércoles 28 no fue ideológico, sino con la intención de llamar la atención de los gobernantes. “Es un llamado de atención para aquel que tiene pretensiones de ganar las elecciones en octubre para ver en qué estado está la situaciones hoy del trabajador, el trabajador no quiere más perder poder adquisitivo, perder el empleo o viviendo en una situación de angustia que no sabe qué va a pasar en su puesto de trabajo. Hay que sacar esta situación general que la sociedad vive” declaró Gómez.

Por ultimó explicó que con el Centro de Empleados de Comercio están pasando por una situación de diálogo con la empresa de Maxiconsumo, debido a que abrirá sus puertas los días domingo pero generarán nuevos puestos laborales. “El gremio no está a favor del trabajo los días domingo, pero no afectará al trabajador de planta permanente ya que se contratarán 20 trabajadores especialmente para ese día” sentenció el secretario.