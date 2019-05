Miguel Onetto dice ofrecer la Mejor Opción como oferta electoral para la intendencia de Garupá

El candidato a intendente de Garupá por el sub lema Mejor Opción del Frente Renovador, Miguel Benito Onetto, visitó los estudios de Radio Libertad donde expuso los temas que considera prioritarios para su ciudad, como la salud y el alumbrado público, además de mejorar el ingreso desde la Ruta 12 y rehabilitar la avenida de Las Américas.

Respecto a la cantidad de electores Onetto precisó que el dato final se va a conocer en el censo del año que viene pero, “nuestra estimación es que ya hemos superado a Oberá que nos constituye en una ciudad de mucha importancia para misiones, hoy somos el tercer padrón electoral, pero hay mucha gente que vive en Garupá que no hizo cambio de domicilio”.

Consignó el referente del sub lema Mejor Opción respecto al nombre elegido que “dentro de la gran oferta electoral que hoy tiene Garupá nosotros realmente somos los mejores y además coincide con las iniciales de mi nombre y apellido y nuestra propuesta electoral es sin duda la mejor”.

Dividió Onetto la propuesta electoral en dos grande ejes, de las urgencias y lo que queremos hacer como política de estado municipal, “en las urgencias tenemos varias, pero la principal es la salud no solamente el buen funcionamiento de los centros del Estado que son los únicos que hay. Garupá, a pesar de esta gran masa de gente, que tiene no tiene un solo sanatorio, hay que ir a Posadas y es un problema”, y ejemplificó mencionando los jubilados del PAMI que tienen que trasladarse a Posadas no solo para atenderse, también realizar los trámites y tratamientos y la mayoría de los casos colectivo.

Por eso, enfatizó, “la prioridad es salud, vamos a hacer guardias las 24 horas en todos los centros de salud trabajando con la provincia y lo haremos reinsertando a Garupá en el programa provincial de mejoramiento de la Atención Primaria de la Salud (APS), la descentralización y Garupá no está utilizando ese programa, estamos perdiendo unos cinco millones de pesos al año. Pediremos también una sede de la Unidad de Traslados porque tampoco hay ambulancias destacadas”.

Otra urgencia para el candidato a intendente es el alumbrado público, “Garupá es una ciudad oscura, vaya a saber porque, y no conozco ninguna otra ciudad de Misiones que carezca del alumbrado público como esta y eso conspira contra la seguridad, la vida social, cultural, las calles so un desastre de modo que andar a la noche se convierte en un problema”.

Respecto a lo complicado del actual ingreso a la ciudad desde la Ruta 12 resaltó que, “hoy es casi un laberinto, primero que no hay un solo cartel que nos indique que estamos en Garupá, tampoco hay carteleria indicando como se accede, los que andamos todos los días ya conocemos, pero para el que viene de afuera es realmente una complicación. Si bien no es una urgencia es una necesidad y vamos a volver a abrir la avenida de Las Américas, no es una obra compleja, una rotonda complementaria a la que hay hoy que nos permita acceder a la Avenida que ha dejado de tener la importancia que tenía y es la principal avenida del centro”.

Sobre otras iniciativas dijo querer un buen servicio de internet para poder utilizar todas las herramientas que hoy ofrecen las redes y para los jóvenes el deporte, que se pueda hacer otros deportes que complementen la gran actividad futbolera que hay, “hay mucho futbol pero no tenemos otras disciplinas deportivas, vamos a propiciar la creación de clubes náuticos pero también que desde el municipio existan programas de deportes acuáticos y habilitar los balnearios porque es un lugar de encuentro de los jóvenes, lo mismo la Costanera que esta sin luz, iluminar la costanera para que sea un punto de encuentro con actividades culturales y propiciar un centro cultural en la costa sobre el motivo ferroviario”.

Agregó que otro tema para los jóvenes es el laboral “hoy Garupá carece de oferta laboral para quienes terminan sus estudios, en la urgencia impulsar emprendimientos productivos con un crédito municipal y en simultaneo trabajar en la creación de fuentes de empleo con alternativa a más largo plazo y la implementación de un programa fiscal de incentivo a la radicación de industrias comercios y servicios, nos interesa que el joven quede en Garupá”.

EP/E.J.