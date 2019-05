EleccionesEnMisiones: Personas que tramitaron un nuevo DNI deberán recogerlo porque no podrán votar con su documento anterior

Alejandra Soto, titular de Registro de Personas afirmó que hasta la fecha tienen 10.000 documentos tramitados, de los cuales estima que solo serán recogidos 1.000 antes de las elecciones. Informó que todos aquellos documentos que se tramitaron en Palacio de Justicia y Legislativo en Posadas deben recogerse en el local de Av. Trincheras y Perito Moreno.

Alejandra Soto- Canal 12

Un ambiente agitado debido a los trámites realizados por misioneros para la obtención de su DNI es el que se vive en el Registro de Personas. Según Alejandra Soto, titular de la entidad, más de 400 documentos por día son los que están entregando.

Soto explicó que muchos de los trámites que se gestionan en el interior deben ser procesados en Posadas y desde aquí serán enviados. Según la especialista, a la fecha tienen más de 10.000 documentos gestionados, de los cuales apenas se retiran 1.000.

Aunque eso no signifique que 9.000 ciudadanos no tendrán documento para este domingo, lo que sí puede perjudicarlos es que por cada DNI tramitado, se anula automáticamente el anterior, por lo que si no recoge su documento y no figura el ejemplar correspondiente podría quedarse sin votar.

“Cualquier persona puede votar con el DNI que figura en el padrón o con uno posterior, por eso recomiendan revisar el padrón, porque en caso haya solicitado un nuevo documento pensando que se perdió el que poseía y si al final encuentra su DNI tendrá que verificar el padrón, no vaya a ser que figura el nuevo ejemplar y si lleva solo el DNI antiguo no podrás votar con ese número”, recomendó.

Desde el tiempo en el que dirige el Registro de Personas, Soto afirma que los votantes recogen su DNI a última hora, por ello anunció que seguirán atendiendo hasta el mismo domingo. Informó que todos aquellos documentos que se tramitaron en Palacio de Justicia y Legislativo pasan a recogerse en el local de Av. Trincheras y Perito Moreno. También recordó que tienen otra oficina en Itaembé mini y Villa Cabello, donde también atenderán. “Todas las delegaciones estarán abiertas de 7:30 hasta las 18”. Precisó que solo se entregarán documentos para votar.

Pozo azul

Precisó que ya se habilitó una oficina en esa localidad con todo el equipamiento completo. “es muy requerido el servicio, muchos cambios de domicilio y los documentos se entregaron”.

Señaló que Registro de Personas ya trabajaban con las personas antes de que incluso estuviese reglamentado.