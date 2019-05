Cuando los jardines se vuelven una oficina

Florencia Almirón, tiene 27 años y hace dos años decidió volver a Posadas, la ciudad que la vio crecer. Decida a emprender y comenzar su camino profesional de manera independiente, su día a día tiene una particularidad: su oficina son los jardines y sus materiales de trabajo son muchas variedades y estilos de plantas.

Desde los estudios de Misiones Online, Florencia explicó que el paisajismo es el diseño y la planificación de espacios verdes, desde una pequeña escala como por ejemplo un balcón, oficina, un jardín de invierno o interior, hasta una plaza o parque, etc. “Yo me dedico a diseñar y planificar jardines casa familiares y tengo una parte de armado de regalos con suculentas y cactus, que son cuadros vivos, terrarios, etc. No es solamente saber y conocer el material vegetal sino saber y conocer, más allá de lo que se quiere lograr estéticamente, también se tiene que acertar con la planta, que sea para el lugar indicado, etc.”

Confiesa que, si bien siempre se involucró en áreas de diseño, no se decidió del todo por sino hasta hace pocos años: “No comencé a estudiar paisajismo enamorada de eso, sino que me fui enamorando en el proceso. Fue como una búsqueda, yo había estudiado cosas relacionadas con el diseño y cuando comencé a estudiar me fui enamorando y entusiasmando, me fue generando una pasión. Me fui a estudiar diseño de indumentaria a bs as y seguía viviendo allá cuando decidí dedicarme al paisajismo, y hace dos años y medio que decidí volverme a posadas.”

Por otro lado, explicó que su retorno a Posadas no fue del todo fácil el hecho de reinsertarse, acomodarse, volver a las viejas costumbres, al viejo hogar. Y, por otro lado, como todo emprendimiento, requiere mucho trabajo empezar, lograr difusión, que se conozca, atraer clientes, etc. De todas maneras, confiesa que “no le costó, sino más bien, fue un camino de mucho trabajo”.

Además, resaltó los beneficios que posee la provincia en relación con su rubro profesional, el clima favorece a que casi cualquier especie crezca sin problemas y de forma abundante, al igual que el público: hay mucha variedad de clientes interesados en los productos y servicios que ofrece, casas grandes, chicas, balcones, oficinas, departamento etc. Pero por sobre todo destaca el interés de la gente: “hay mucha gente interesada, que siempre s e intereso por sus jardines, pero ahora quieren ir más allá, que no solo le propongas un cambio o rediseño, sino personas que también van a lo más específico, en cómo cuidar las plantas, etc.”

Por otro lado, Florencia brindo detalles sobre un producto novedoso que se encuentra dentro de su oferta: los jardines verticales, que son tendencia en todo el mundo: “Los jardines verticales no necesitan mucho espacio, son de interior o exterior, son majestuosos estéticamente, tienen también diferentes beneficios: absorben polvos, sonidos, dan oxigeno (porque con un metro cuadrado de jardín vertical respiran dos personas por año), además de todo, y algo importante para la zona, es que en el interior del lugar, reduce de dos a cinco grados, es decir, en invierno lo deja un poco mas templado y en verano desciende la temperatura”.

Agregó también, que requieren mínimo mantenimiento y cuidados (agregar nutrientes cada dos o tres semanas) al ser un sistema automatizado, se abastece solo, “el riego esta automatizado, y se lo puede tener impecable todo el año con mínimos cuidados cada dos o tres semanas donde uno le coloca los nutrientes, después riega y corta con un sistema inteligente. La mayoría de las plantas se adaptan a este tipo de jardines, y también varían los diseños y las plantas para exterior e interior.”

Florencia destaca que, a la hora de emprender, lo mas importante es tomar la decisión de ser totalmente independiente, de comenzar un proyecto personal. Explica que, como beneficios, maneja sus propios tiempos, lo que le dedica a su familia, a su hogar y a su trabajo: “mi estudio está en mi casa, donde comienza todo este proceso creativo, primero tengo un proceso en casa hasta salir a mis otras oficinas que son los jardines.”

En relación con la provincia, resaltó que existe mucho apoyo a las mujeres que poseen el deseo y la iniciativa de emprendes: “hay una serie de ofertas que están muy buenas sobre todo para las capacitaciones, constantemente leo y hay charlas donde, depende el estadio de tu emprendimiento, uno puede capacitarse.”

En esa misma línea, hablo también sobre la importancia de la feria “expo mujer”: “está también el tema de la feria de la mujer, yo me presente el año pasado por primera vez y este año ya estoy inscripta otra vez. Yo no sabía que era tan visitada, fueron muchas personas y fue una excelente oportunidad para dar a conocer lo que uno hace.”

En relación con la crisis que se vive a nivel nacional, explicó que su rubro, al ser considerado un “lujo” más que una necesidad, se vio bastante afectado en este último tiempo, ya que las familias deciden redireccionar la inversión a otras necesidades.

En cuanto a conseguir los materiales, Florencia destacó la importancia de recorrer el interior de la provincia, donde se existen numerosos lugares que poseen una oferta mucho más importante y variada de material vegetal, además de resaltar el crecimiento y la evolución que tuvo nuestra zona en este sentido: “soy una gran investigadora, vivo en constante búsqueda de cosas nuevas, de diferentes productos, maceterias, etc.

Acá en Posadas desde que empecé en esto, noto una evolución y un cambio, tenemos tanta oferta, incluso de plantas autóctonas de la zona, que quizá son las que más faltan en los viveros, pero si noto una gran evolución, de a poco crece la oferta de especies nuevas que se van trayendo y probando. Hay que buscar, incluso haciendo un par de quilómetros hacia el interior hay viveros más específicos, de cactus y suculentas, de orquídeas, etc. pero si creo que de todas formas se puede seguir mucho más porque si hay cosas que cuesta conseguir, por ejemplo, las piedras ornamentales que las traemos de Buenos Aires, pero sí creo que se puede seguir avanzando en temas de insumos para jardines.”

Dando un giro a la charla, Florencia dio su punto de vista sobre un tema que nos atraviesa a todo en estos tiempos: las redes sociales. Explicó que en su rubro influyen mucho y que es importante saber aprovecharlas: “de hecho, yo todo lo que hago lo muestro por ahí, el antes o el después si estoy dictando algún workshop de cuadros vivos de cactus y suculentas, entonces creo que en temas de comunicación se puede dar a conocer todo el tiempo lo que está haciendo o lo que vas a hacer.

Para cerrar, nos contó cuáles son sus metas en relación con el terreno profesional: “como objetivo me gustaría seguir creciendo en lo profesional, yo siempre estoy buscando que estudiar o en que especializarme, y por ahí ya irme a escalas más grandes, plazas, parques, etc. en eso me veo proyectada en un futuro, y también por qué no un comercio, un vivero estilo boutique, por ese lado.”

Para cualquier información sobre los servicios que ofrece, su contacto es por Instagram (@viveverdeposadas) y Facebook (Vive Verde) donde se encuentran el correo electrónico y el número de teléfono.